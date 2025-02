Ficha Limpia: para Eduardo Wado de Pedro "es una ley con nombre y apellido"

Live Blog Post

Wado de Pedro: "Es una ley con nombre y apellido"

El senador por UP aseguró que los bloques que acompañan el proyecto de Ficha Limpia "no quieren terminar con la corrupción", porque "no toca a los que tienen offshores, a los evasores, a los contrabandistas ni a los que se enriquecen con el narcotráfico".

"Es una ley con nombre y apellido, para disciplinar y domesticar al peronismo. Para disolver a la oposición y completar la degradación absoluta de la democracia y sus instituciones", expresó el legislador en una publicación de twitter y agregó: "Le tienen miedo a Cristina Fernández de Kirchner y la quieren sacar de la cancha. Esta 'Ficha limpia', con un Poder Judicial sucio, no es más que una ley de proscripción".