Recién llegado de China, el ministro de Economía, Sergio Massa , puso toda su atención en el otro lado de la grieta global. La renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) entró en su recta final y es la tarjeta de garantía que necesita para finalmente lanzarse a pleno como precandidato presidencial, si la inflación no desinfla sus aspiraciones. Hasta ahora, logró que el organismo le concediera la posibilidad de mantener la intervención en el dólar para evitar una corrida cambiaria. Ahora, buscará que el organismo le otorgue un desembolso para compensar las pérdidas por la sequía.

“El equipo estaría pidiendo un desembolso presupuestario para compensar la pérdida de ingresos por la sequía. Estarían discutiendo el monto”, indicaron las fuentes. Eso significa que aún no está confirmado si el Fondo girará los U$S 10.600 millones adelantados (completos) y cuántos de esos dólares podrán ser utilizados como herramienta para aliviar la presión financiera.

Otro factor que presiona las conversaciones son los vencimientos del 21 y 22 de junio, cuando Argentina debería pagarle al Fondo entre U$S 2.600 millones y U$S 2.700 millones. Según el cronograma de desembolsos, en junio llegarían U$S 4000 millones que servirían para cancelar los montos de julio y agosto. Es decir, en la propuesta final también deberían contemplarse fechas "sostenibles".

Con la ampliación de las divisas de libre disponibilidad del swap con China a U$S 10.000, Massa obtuvo aire para continuar el tira y afloje con el organismo crediticio hasta llegar al punto de encuentro entre las pretensiones de mantener la economía circulando teñidas de aspiraciones presidenciales y las exigencias de un Fondo que lee el contexto local en clave electoral con preocupación. Mientras tanto, a Massa lo corre el cierre de listas del próximo 24 de junio y se le termina el margen para estirar las conversaciones.