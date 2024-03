El nuevo freno de mano de General Motors agita el fantasma de parates frecuentes

Como sucedió en febrero, cuando también tuvo que detener la línea de producción durante un mes, el parate no es por falta de importación de piezas, sino por falta de dólares que repercuten en la deuda pasada (stock) y deuda actual (flujo). Por eso los proveedores del exterior avisaron que no les suministrarán los insumos hasta que salden lo acumulado.

GM.avif La Tracker es el único modelo que se fabrica en Alvear

Pagos pisados

La deuda se originó por importaciones autorizadas durante 2023 a las que luego no se les concedieron los dólares oficiales a la hora de pagar. Para la deuda pasada el Gobierno solo ofrece Bopreal, títulos para importadores con deuda comercial pendientes de pago, que se pagan en 2027 la serie 1, algo que no tienta a los proveedores porque no les permite resolver la urgencia y situación inmediata.

Las negociaciones durante los dos primeros meses del año permitieron destrabar las entregas, volver a producir el 4 de marzo, pero nuevamente surgieron trabas que llevaron al nuevo freno de la producción anunciado hasta el 14 de abril. La reducción de la deuda y, por lo tanto, de los parates forzados se solucionarían una vez que haya facilidades para acceder a los dólares. A mediados de año con la liquidación de la cosecha podría llegar el repunte y algo de oxígeno como para alejar los fantasmas.