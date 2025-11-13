Estados Unidos anunció el acuerdo comercial con Javier Milei: Argentina baja impuestos a bienes industriales

Estados Unidos anunció esta tarde un acuerdo marco sobre comercio e inversiones con el gobierno de Javier Milei e hizo énfasis en que Argentina reducirá barreras para importar autos, tecnología y productos farmacéuticos a cambio de reducir impuesto a "ciertos productos naturales". También se mencionan minerales críticos.

Con el exsecretario de Finanzas y ahora canciller Pablo Quirno en Washington, la información se conoció a través de un comunicado de la Casa Blanca.

La administración de Donald Trump anunció una serie de acuerdos bilaterales con distintos países. También hubo entendimientos de "comercio recíproco" con Guatemala, Ecuador y otros estados de América Latina.

Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves…

"Los países abrirán sus mercados recíprocos para productos clave" informó la Casa Blanca. "Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas", detalló.

Quirno tuiteó el comunicado de la Casa Blanca y celebró: "El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países", sostuvo.

javier milei en la casa blanca con donald trump

Recursos naturales y carne

"En reconocimiento del ambicioso programa de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico", añadió el gobierno de Trump.

"Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res", añadió. Milei dijo, la semana pasada, que Estados Unidos ampliaría el cupo de ingreso de carne argentina sin aranceles de 20.000 a 80.000 toneladas.

Patentes

Estados Unidos hizo énfasis en su histórico reclamo de propiedad intelectual.

"Argentina ha emprendido acciones contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados y seguirá reforzando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital", sostuvo.

Además, afirmó que Milei se comprometió a dinamizar "controles de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, así como a trabajar para armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales".

Minerales críticos

La Casa Blanca también mencionó ciertos compromisos para la provisión de minerales críticos. "Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Ambos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja", se lee.

El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina. Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos. — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) November 13, 2025

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, celebró el acuerdo. Su país, dijo, "está decidido a acompañar el crecimiento de la Argentina".

Acuerdo Argentina–Estados Unidos

• Apertura de mercados y aranceles

– Argentina dará preferencias arancelarias a exportaciones de EEUU (medicamentos, maquinaria, tecnología, químicos, vehículos, agro).

– EEUU eliminará aranceles para recursos naturales y productos farmacéuticos no disponibles localmente.

– Mejora del acceso bilateral para carne vacuna.

– Washington considerará el impacto del acuerdo al aplicar la Sección 232.

• Fin de barreras no arancelarias

– Compromiso argentino de desmontar licencias y trabas al comercio.

– Eliminación gradual de la tasa estadística sobre bienes de EEUU.

• Regulaciones y estándares

– Argentina aceptará productos que cumplan estándares estadounidenses o internacionales sin evaluaciones extra.

– Vehículos de EEUU ingresarán con normas federales de seguridad y emisiones.

– ANMAT aceptará certificaciones de FDA para fármacos y dispositivos médicos.

– Eliminación de barreras técnicas en sectores prioritarios.

• Propiedad intelectual

– Refuerzo contra falsificaciones y piratería, también digital.

– Avance en demandas del informe Special 301: patentabilidad, demoras en patentes e indicaciones geográficas.

– Objetivo: alineamiento con estándares globales.

• Agronegocios

– Apertura argentina a ganado vivo de EEUU.

– Ingreso de carne aviar en un año.

– Sin restricciones para términos queseros y cárnicos.

– Simplificación para carne vacuna, menudencias, cerdo y lácteos.

– Sin registro de plantas de EEUU para exportar lácteos.

– Trabajo conjunto para resolver barreras no arancelarias en alimentos.

• Compromisos laborales y ambientales

– Protección de derechos laborales y prohibición de bienes producidos con trabajo forzoso.

– Acciones contra tala ilegal, eficiencia de recursos y cumplimiento del acuerdo de pesca de la OMC.

• Seguridad económica, digital y minerales críticos

– Cooperación en controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión aduanera y políticas de competencia frente a terceros.

– Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción adecuada para transferencias de datos y aceptará firmas electrónicas.

– Impulso a inversiones en minerales críticos.

• Próximos pasos

– Equipos técnicos avanzarán en el texto final y procesos internos de aprobación.

– Seguimiento mediante el TIFA y el Foro de Innovación y Creatividad.