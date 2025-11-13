Estados Unidos anunció el acuerdo comercial con Javier Milei: Argentina baja impuestos a bienes industriales

Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (Estados Unidos)
Estados Unidos y Argentina sellan acuerdo comercial
Estados Unidos anunció esta tarde un acuerdo marco sobre comercio e inversiones con el gobierno de Javier Milei e hizo énfasis en que Argentina reducirá barreras para importar autos, tecnología y productos farmacéuticos a cambio de reducir impuesto a "ciertos productos naturales". También se mencionan minerales críticos.
La administración de Donald Trump anunció una serie de acuerdos bilaterales con distintos países. También hubo entendimientos de "comercio recíproco" con Guatemala, Ecuador y otros estados de América Latina.
Estados Unidos, Argentina y la apertura comercial
"Los países abrirán sus mercados recíprocos para productos clave" informó la Casa Blanca. "Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas", detalló.
Quirno tuiteó el comunicado de la Casa Blanca y celebró: "El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países", sostuvo.
Recursos naturales y carne
"En reconocimiento del ambicioso programa de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico", añadió el gobierno de Trump.
"Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res", añadió. Milei dijo, la semana pasada, que Estados Unidos ampliaría el cupo de ingreso de carne argentina sin aranceles de 20.000 a 80.000 toneladas.
Patentes
Estados Unidos hizo énfasis en su histórico reclamo de propiedad intelectual.
"Argentina ha emprendido acciones contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados y seguirá reforzando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital", sostuvo.
Además, afirmó que Milei se comprometió a dinamizar "controles de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, así como a trabajar para armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales".
Minerales críticos
La Casa Blanca también mencionó ciertos compromisos para la provisión de minerales críticos. "Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Ambos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja", se lee.
El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina. Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos. https://t.co/AcAtDE97M3