En medio del sacudón global, los mercados profundizan su desconfianza con el plan de Toto Caputo

Toto Caputo no logra contener a los mercados

Por undécima jornada consecutiva, el BCRA volvió a vender divisas. Este lunes fueron u$s 143 millones.

La autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausilli , cerró marzo con una acumulación de pérdidas por u$s 1.156 millones.

reservas bcra

Las reservas brutas internacionales quedaron en u$s 25.052 millones, uno de los peores registros del equipo económico.

La cifra implica una baja diaria de u$s 723 millones, una mensual de u$s 2.943 millones y una anual de u$s 4.555 millones.

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli advirtió este lunes sobre la fragilidad de las reservas del BCRA y aseguró que el actual esquema no se sostiene hasta las elecciones de octubre.

"No hay dólares suficientes por eso el Gobierno va al FMI. Sabemos cómo termina esto", planteó el exfuncionario en declaraciones a radio Splendid.

El dólar blue y los financieros se disparan

Tras la espera de las medidas arancelarias que Trump ejecutará el próximo miércoles, los tipos de cambio financieros operaron al alza: el dólar MEP cerró en pantallas a $1.316,63, equivalente a un avance diario del 1%. En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) se vendió a $1.312,22, una suba de igual porcentaje frente al cierre del viernes.

En las cuevas de la City porteña, el dólar blue trepó a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta, un máximo en siete meses.

Los contratos de dólar futuro -en pesos, atados a la evolución del dólar mayorista- registraron alzas de hasta 2,8%.

Las posturas para fines de octubre marcaron un precio de $1.379, lo que significa un alza de 27% en siete meses.

Los contratos para diciembre de 2025 se pactaron a $1.457.

Macri echa leña al fuego de la devaluación

En medio de la tensión de los mercados y de la incertidumbre por el cierre del acuerdo con el FMI, el expresidente Mauricio Macri se sumó a quienes opinan que el dólar está atrasado y se necesita de una devaluación.

Toto Caputo Mauricio Macri Toto Caputo con Mauricio Macri, otros tiempos

“Yo diría que el Presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que las exportaciones crezcan y actualmente las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla con baja de impuestos o teniendo otro tipo de cambio”, opinó Macri en declaraciones a radio Mitre.

Este domingo, en una entrevista a LN+, Caputo se quejó de quienes "militan" las corridas y aseguró que la divisa estadounidense no iba a dispararse ni iba a producirse un "cimbronazo" cambiario. Los mercados le hicieron caso omiso y tanto el dólar informal como los financieros operaron en alza en la primera ronda de la semana.