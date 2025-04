El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) informó que llegó a un acuerdo a nivel técnico con el gobierno de Javier Milei por un préstamo de u$s 20.000 millones por 48 meses, pero sin precisar si el Directorio del organismo tratará el caso argentino el próximo viernes.

Este martes, fuentes que están al tanto de las negociaciones estimaron que el acuerdo podría incluir un desembolso inicial de hasta u$s 15.000 millones, con el objetivo de reforzar reservas y estabilizar el mercado cambiario .

En esta reunión se definiría un primer desembolso que rondaría entre los u$s 12.000 millones y los u$s 15.000 millones, aunque no toda esta suma estaría disponible para el uso inmediato del Banco Central.