El FMI adelantaría u$s 15.000 millones, pero impondría la flotación administrada del tipo de cambio

El gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ultiman un nuevo acuerdo que podría incluir un desembolso inicial de hasta u$s 15.000 millones, con el objetivo de reforzar reservas y estabilizar el mercado cambiario. El organismo, según trascendió, impondría la flotación administrada del tipo de cambio, entre otras exigencias.

Fuentes con conocimiento de las negociaciones dijeron a Letra P que el Board del Fondo podría tratar el caso argentino el próximo viernes. En esta reunión se definiría un primer desembolso que rondaría entre los u$s 12.000 millones y los u$s 15.000 millones, aunque no toda esta suma estaría disponible para el uso inmediato del Banco Central.