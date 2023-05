El Círculo Rojo no le pierde pisada a Massa y mira a las urnas

Un seminario organizado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se transformó en un coro de advertencias sobre el derrotero de la economía nacional en tiempos preelectorales y que tienen a Sergio Massa , titular de la cartera de Hacienda, como protagonista principal. Aunque el ministro no estuvo presente en el Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el análisis de los economistas ante quienes representan al empresariado, la producción y el campo se enfocó en los movimientos que probablemente haga el funcionario nacional para intentar evitar un colapso económico antes de las primarias de agosto; factor clave también para su candidatura presidencial.

A su turno, el economista Darío Epstein , director de la consultora Research for Traders, advirtió que queda un 2023 al que definió como "complicado" y donde, puntualizó, el dólar “busca un precio de equilibrio más alto que genera una tasa de interés más alta y más inflación".

Epstein consideró que el problema principal donde hay que focalizarse es la brecha cambiaria. “Si el dólar se estabiliza en 470, 480, supongamos. ¿Qué pasa con el oficial en 220? Esa diferencia es lo más perjudicial para la exportación, para la importación, para la falta de divisas, para el comercio”, planteó.

https://twitter.com/AgroindArg/status/1631013441916813313 Presentamos nuestro Plan Federal Agroindustrial 2023/2033.



Propuestas para el desarrollo sostenible de la agroindustria argentina: para generar USD 100 mil millones anuales en exportaciones agroindustriales, forestales y pesqueras y 878 mil empleos nuevos en 10 años. pic.twitter.com/KKNNawjOwZ — Consejo Agroindustrial Argentino (@AgroindArg) March 1, 2023

La titular de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggeto coincidió con Epstein en que “el problema es la brecha cambiaria", a la que definió como la "transferencia principal de ingresos del exportador al importador". La economista sostuvo que “Argentina necesita urgente un programa de estabilización y reformas estructurales que cambien el modo de funcionamiento de la economía”, y evaluó que “la estabilización requiere cambio de precios relativos dólar y tarifas, cerrar las cuentas fiscales, licuar el déficit cuasi fiscal, con lo cual, la devaluación que se requiere no es poca”.

Los economistas identificados con Juntos por el Cambio marcaron una agenda de "lo que se viene" signada por la eliminación de retenciones y la desregulación económica. Otros consultores económicos alertaron sobre la inconsistencia de la brecha entre el precio del dólar oficial y el dólar blue, y reclaman un plan de estabilización que incluye devaluar.

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación durante la administración macrista, le reconoció a Massa “las hojas 1 y 2 de su programa” que sirvieron para “estabilizar la inestabilidad”, y dejó un interrogante sobre los pasos siguientes: "Massa ordenó el desastre que había entre (Matías) Kulfas y el Banco Central, y reconstruyó la relación con el Fondo, que cuando hablan de Argentina, hablan de lo que hizo Sergio Massa".

“Massa estabilizó la inestabilidad, pero esa fragilidad económica se topó con la sequía”, describió el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea y quien trabaja en una propuesta económica integral para un hipotético nuevo gobierno de Juntos por el Cambio.

Melconian consideró que la actual coyuntura es de “efervescencia cambiaria, inflacionaria y política", por lo que consideró: "Ahora necesitamos que se abran las urnas para saber si el minuto 90 del partido es agosto o se estira hasta octubre, y eso Massa lo tiene más claro que nadie”.

https://twitter.com/CarlosMelconian/status/1650902049318379520 Seminario del @AgroindArg sobre el rol del agro en el futuro de la macroeconomía de pic.twitter.com/H2Eh6sk8QT — Carlos Melconian (@CarlosMelconian) April 25, 2023

Luciano Laspina, el referente económico de la presidenciable Patricia Bullrich, abrió su disertación afirmando: “Estamos asistiendo al final de un largo ciclo de un experimento populista que termina en otra crisis”. El diputado nacional advirtió que “queda un largo trayecto hasta el 10 de diciembre, y es ahora donde empieza la realidad, la escasez de dólares, el impacto en los camiones, en los pueblos, en la cadena de pagos”.

“Ya no van a estar solos en esa pelea. Los recursos naturales son el caldo de cultivo del populismo. Las retenciones no son un instrumento solo de recaudación, ni de administración de los precios internos, son un instrumento del populismo porque así tacharon a los sectores más productivos para hacer expansionismo fiscal y llevar plata al conurbano donde están los votos”, dijo Laspina ante productores y representantes de 64 cámaras empresariales.

Por su parte, el secretario de Asuntos Estratégicos porteño, Martín Redrado, coincidió con sus pares en el pronóstico: “Argentina está en un fin de ciclo”, y planteó que el próximo presidente debe ”generar un shock de leyes en los primeros 30 días que, si no salen, Argentina se choca con la falta de financiamiento”.

Redrado, que trabaja para otro presidenciable de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que “las retenciones son un pésimo impuesto que hay que cambiar en Argentina”, y dijo que “hay que reducir la cantidad de ministerios a ocho o nueve, porque ahí se corta el gasto público".

La economista cordobesa Diana Mondino, que fue mencionada como posible candidata a acompañar al libertario Javier Milei en una fórmula presidencial, afirmó que el problema actual de la falta de dólares seguirá el año próximo y que eso redundará en más inflación.

“El campo está de rodillas hace muchos años porque hay un concepto de que se le pueden cobrar más impuestos, porque total no se puede ir, hay que eliminar las retenciones y si no se eliminan, que esos no sean recursos de libre disponibilidad, que sean destinados a los lugares en donde se generan, y mejor todavía, si son aplicados por los propios productores a donde más les resulte conveniente para su comunidad”, indicó.

El anfitrión del seminario sobre "Oportunidades para el Desarrollo Federal" fue Gustavo Idígoras, coordinador técnico del CAA y presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), quien afirmó que “la sequía nos llevó al descenso, pero ya estábamos en los últimos puestos antes de que llegara la sequía y si se analizan los los últimos 15 años, vemos que Argentina quedó estancada”.