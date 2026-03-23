Donald Trump enfría la guerra con Irán, baja el petróleo y suben acciones y bonos argentinos

Donald Trump enfría la guerra con Irán y empuja subas de acciones y bonos argentinos

La decisión de Donald Trump de enfriar la guerra con Irán impulsó una mejora inmediata en los mercados : los activos argentinos subieron en Wall Street y el riesgo país retrocedió, en una rueda atravesada por el cambio de expectativas globales y la reacción positiva de los inversores ante señales de distensión.

En Nueva York, los ADR de empresas locales registraron subas generalizadas, lideradas por Grupo Supervielle , que trepó hasta 11% y con el correr de la ronda cayó un poco, seguido por BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia , con avances superiores al 6%.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares mostraron mejoras moderadas, con subas de hasta 2% en algunos tramos.

El índice S&P Merval avanzó alrededor de 2% en pesos y también mostró mejoras en su versión en dólares, en una jornada con operatoria reducida a nivel local por la falta de actividad bancaria. El riesgo país descendió hasta la zona de los 600 puntos básicos, con una baja diaria cercana al 4%.

El movimiento respondió a un cambio en el frente internacional . El presidente estadounidense anunció una pausa de cinco días en los ataques sobre infraestructura energética iraní tras calificar como “productivas” las conversaciones con Teherán, lo que redujo la percepción de riesgo global.

Los bonos Globales bajo ley extranjera avanzaron cerca de 0,9% en promedio, con mejor desempeño en los títulos de mayor duración. En el mercado local, los Bonares también operaron con mayoría de subas, destacándose el AL41 y el GD46.

Petróleo en baja y reacción de los mercados

El impacto fue inmediato en el mercado energético. El barril de WTI cayó hasta 7,7%, en torno a los u$s 90, mientras que el Brent retrocedió cerca de 10% y perforó momentáneamente los u$s 100, tras haber superado los u$s 110 en jornadas previas.

La caída del crudo afectó a las compañías energéticas. Las acciones de YPF retrocedieron más de 2% y replicaron la tendencia de gigantes internacionales como Exxon y Chevron, que también operaron en baja. En contraste, sectores sensibles al costo del combustible, como aerolíneas, registraron fuertes subas.

petróleo guerra argentina irán El precio del petróleo sube conforme escala la guerra en Irán. Imagen generada con inteligencia artificial

Las principales bolsas del mundo acompañaron el movimiento. En Wall Street, los índices subieron entre 1,8% y 2,1%, con impulso del sector tecnológico. En Europa, el STOXX 600 avanzó 0,6%, mientras que el DAX alemán y el CAC 40 francés también cerraron en terreno positivo.

Claves financieras y mirada de los analistas

El comportamiento de los activos argentinos también encontró respaldo en factores locales. Las compras de divisas por parte del Banco Central fueron bien recibidas por el mercado, en un contexto de estabilidad cambiaria.

Un informe de Cohen Aliados Financieros señaló que “el tipo de cambio se mantiene firme y se aleja del techo de la banda”, aunque advirtió sobre riesgos vinculados al contexto internacional y la dinámica de tasas en Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CohenArgentina/status/2036091475541319729&partner=&hide_thread=false El deterioro del contexto geopolítico y la persistencia de presiones inflacionarias obligan a los bancos centrales a sostener una postura más restrictiva por más tiempo. En este entorno, suben las tasas, caen los activos y aumenta la volatilidad. ¿Cómo impacta este escenario en… — Cohen (@CohenArgentina) March 23, 2026

En ese marco, la política monetaria de la Reserva Federal continuó siendo un condicionante. El mercado comenzó a descartar recortes de tasas en 2026 e incluso evaluó posibles subas, en función del impacto inflacionario derivado del conflicto energético global.

La jornada dejó en evidencia la alta sensibilidad de los mercados a la geopolítica. Aunque el rebote fue significativo, persistieron señales cruzadas desde Medio Oriente, con versiones contrapuestas sobre la existencia de conversaciones entre Washington y Teherán.

El escenario permaneció abierto, con la atención centrada en la evolución del conflicto y su impacto sobre el precio del petróleo, variable clave para sostener o revertir la mejora reciente en los activos financieros.