Debate presidencial: fortalezas y debilidades de Milei, Bullrich y Massa para la batalla por la economía

La "actitud" es su fortaleza, coincidieron especialistas consultados por Letra P . Los resultados de la economía, su debilidad. El director de Eco Go , Sebastián Menescaldi , consideró que las últimas medidas anunciadas después de las PASO le permitieron "recuperar parte de la agenda y demostrar capacidad" y que contrasta con la debilidad de los indicadores de la gestión. "Cómo combatir la inflación y cómo es el programa posterior al 22 de octubre lo debilitan. Hasta ahora, no sabemos cuál va a ser plan", analizó el consultor.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1707436610013237684&partner=&hide_thread=false #Elecciones2023 Milei no cree necesario entrenarse para el debate presidencial por medio de simulacros, como sí harán sus rivales



Confía en el poder escénico que adquirió con los años de pasear por los estudios televisivos



https://t.co/UC8ZGlvgTT

@mauriCanta pic.twitter.com/SfYk06A7uV — LETRA P (@Letra_P) September 28, 2023

"Como economista, la tentación en la que puede incurrir Milei es intentar manifestar su superioridad intelectual y que se enrosque en un discurso muy técnico que lo aleje de sus puntos fuertes, como la casta, la motosierra y la retórica de un látigo: pegar y no explicar demasiado", repasó Marangoni en diálogo con este medio. El ex titular del Banco Provincia consideró que lo "disruptivo" es su parte destacada. Menescaldi distinguió que Milei "tiene como consigna fuerte la dolarización, pero es una caja vacía: es muy difícil de implementar". "Posee las herramientas, pero no el programa. No hay un plan de estabilización hacia adelante que le pueda reflotar la teoría", dijo a Letra P.

Tercerización

Bullrich tiene la economía tercerizada. En los últimos días, mantuvo idas y vueltas con Melconian, su ministro elegido para el Palacio de Hacienda, de quien tomará explicaciones como la metáfora de "los fideos y el tuco" para desacreditar a la dolarización. "La dolarización es como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideos, que serían los dólares. Tenés tres cacerolas de tuco, que son los pasivos del Banco Central, y no hay fideos. No se puede dolarizar, ni siquiera es ideológico", dibujó Melconian días atrás.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1707431801763910141&partner=&hide_thread=false #Elecciones2023 | SECRETOS DE LA TRANSMISIÓN



De los productores de Masterchef y Pampita, llega el debate presidencial: quiénes son



https://t.co/VKhxkNwzKv

@erespi pic.twitter.com/PQr0KKFsFm — LETRA P (@Letra_P) September 28, 2023

Bullrich también apelará a la figura del recorte "quirúrgico" del gasto del Estado, para contrarrestar el "plan motosierra" del candidato de La Libertad Avanza. El programa de la Fundación Mediterránea y sus 80 economistas estará "en espíritu" este domingo en el Centro de Convenciones Fórum, perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), aseguraron en su equipo.

Para el integrante de Eco Go, a la postulante de JxC "le faltan los números detrás de las propuestas", aunque si se apega al discurso de Melconian estará "un poco más complementada". Explicar la economía es el flanco más débil de Bullrich. El titular de MyR apuntó que el mayor problema para la exministra será que en las dos citas del debate presidencial el titular de IERAL no estará en el estrado. "Le conviene manejarse alrededor de generalidades y no meterse en lo finito", aconsejó.