El show de Toto Caputo en IDEA: círculo violeta enamorado, el aplausómetro y dos luces de alerta

El discurso del titular del Palacio de Hacienda no dejó sorpresas, pero tampoco su auditorio las esperaban. "Es lo mejor que tiene, porque genera confianza", planteó otra fuente del sector financiero. Sobre esa base es que en IDEA plantean que es el momento de invertir en Argentina. En el hall principal, esa premisa se repetía, aunque es el cepo cambiario (cuándo, cómo y con qué dólares) lo que matiza la sensación del empresariado que aplaudió cuatro veces al ministro.

"No está claro cuándo te vas a poder llevar los dólares. Las experiencias pasadas hablan: vino (Mauricio) Macri, sacó el cepo pero después lo volvió a poner", sintetizó una de las voces del sector privado. Caputo respondió en el escenario: "No estamos apurados", planteó y siguió: "Sí tenemos clarísimo cuáles tienen que ser las condiciones". De nuevo, no hay fecha.

Opiniones divididas

La mitad de los consultados por Letra P respecto del problema de las restricciones cambiarias entiende que la fórmula Milei es suficiente: cuando la base monetaria (cantidad de pesos en circulación) iguale la cantidad de reservas del Banco Central, levantar la ingeniería financiera alrededor del dólar será posible. "Estamos cerquita en la brecha", planteó un exceo de una importante automotriz italiana.

La otra mitad opinó que la falta de atesoramiento de moneda extranjera es lo que hace que el equipo económico salga desesperado a buscar dólares a través de la operación REPO y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es un programa que sin lo financiero, se cae a pedazos. Construyen puentes para ganar tiempo, porque las condiciones reales para la inversión real directa no están", describió un financista influyente de la City porteña.

¿Y si la dan vuelta?

El año electoral está presente en las proyecciones empresariales a futuro y en algunos preocupa la postura oficial de polarizar en el contexto de un programa económico que "se sostiene por los mercados", definen. Hay un recuerdo que lo hace temblar. "En 2019 María Eugenia Vidal perdió la provincia por 18 puntos y los mercados se derrumbaron un 70%. Hay acciones que aún hoy no se recuperaron de esa caída", ejemplificó un trader de alto perfil.

En Casa Rosada creen que la idea de poner al kirchnerismo como principal opositor funciona. A lo Milei, Caputo se subió a la estrategia en el Sheraton: "Ya todo el mundo sabe que no pueden volver, son una manga de delincuentes y unos burros". Puertas afuera del salón principal, en los pasillos de IDEA entienden que "en Argentina las cosas cambian todo el tiempo".

"¿Qué pasaría si, ante una elección polarizada, la oposición la da vuelta y los mercados, una vez más, se retiran. A Macri le fue mal así, y volvió Cristina (Fernández de Kirchner)", indicó un empresario que prefirió el off the record.

Este jueves, la agenda del Coloquio continúa con un panel de gobernadores entre los que estarán Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca). Luego del mediodía empiezan las actividades de networking y los encuentros VIP. Mauricio Macri tendrá su propio almuerzo, aunque se hizo rogar para ir a la ciudad balnearia. IDEA le puso un avión a disposición para el traslado.