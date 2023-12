Caputazo y Odisea 2001: qué son las cuasimonedas, el último recurso de los gobernadores

Las cuasimonedas aparecen cuando hay problemas de liquidez y el Estado necesita hacer frente a obligaciones y no quiere estirar el déficit fiscal. Se trata de la emisión de títulos de la deuda pública que tienen circulación como medio de pago. "En definitiva, es una promesa de pago y asegura que, en algún momento, ese dinero se va a cobrar", explicó el economista de la consultora Empiria, Matías de Luca .

Otro ejemplo de cuasimoneda fue el título nacional (LECOP), creado por decreto en 2001 para el pago de la coparticipación a las provincias. En este caso, cada jurisdicción debería endeudarse emitiendo esos títulos y a futuro desendeudarse por sí misma.

La ventaja de emitir una cuasimoneda es poder hacer frente a situaciones que implican gasto público y compensar, por ejemplo, la caída de la recaudación en contextos de emergencia. La desventaja es que tarda tiempo en ponerse en marcha y provoca emisión de deuda. A diferencia de principios de siglo, el marco regulatorio monetario actual no limita la emisión de pesos por la cantidad de dólares que hay en las reservas del Central.

Kicillof, el adelantado

En los últimos días, transcendió que la Provincia gobernada por Axel Kicillof analizaba crear una moneda bonaerense. El ministro de provincial Carlos Bianco no descartó la posibilidad. "Es algo que nos permite la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, como parte de los pactos preexistentes", dijo el funcionario en declaraciones radiales. No obstante, aclaró que aún no está en los planes de la administración bonaerense. "Veremos si eso es necesario. Hay que evaluar la oportunidad, el mérito y la conveniencia”, avisó.

En 2020, el entonces gobernador de Santa Fe Omar Perotti deslizó la posibilidad de emitir una cuasimoneda en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la necesidad de aumentar el gasto público. El expresidente Alberto Fernández salió a responderle: "Las cuasimonedas están desterradas en Argentina. Fueron una emergencia que tuvo que ver con la crisis de la convertibilidad. Nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos", le recordó al cordobés.

En la previa de la reunión de Milei con los 24 gobernadores, el portavoz presidencial Manuel Adorni llamó a las provincias a tener "responsabilidad fiscal". "Tenemos que poner la caja en orden y entender que generar el déficit implica, a nivel nacional, o pedir asistencia al Banco Central, a la máquina de imprimir billetes generando inflación; o endeudarnos eternamente hasta colapsar en una crisis”, profundizó el vocero al calificar de "dañinas" esas alternativas.