Caputazo: la industria enciende alarmas por la reinstalación de las retenciones

Ajuste con devaluación

Para Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme y dueño de una empresa textil instalada en Berazategui, el Caputazo es una locura que el aumento del tipo de cambio sea del 120%". "Un ajuste con devaluación hará que se reprima el consumo, se desplomen la economía y crezcan el desempleo, la pobreza y la inequidad”, alertó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMauroGonzalezAr%2Fstatus%2F1734715698285248781&partner=&hide_thread=false Estas medidas económicas anunciadas por el Ministro Caputo generarán más pobreza, desempleo e inequidad

Las #Pymes seguimos preocupadas por este escenario que produce caída en la actividad en general pic.twitter.com/EkNaUJqwwf — Mauro González (@MauroGonzalezAr) December 12, 2023

El sector textil ocupa medio millón de personas trabajadoras en toda la cadena de valor, según un informe del Centro de investigación Fundar. Un rubro casi exclusivamente destinado al mercado interno, que tendrá que afrontar la anunciada estanflación, los despidos y la consecuente caída de salarios.

“El problema no es eliminar las SIRA o las Licencias no automáticas, porque hay un conjunto de empresas que las tenemos aprobadas; pero no podemos pagar las importaciones porque no tenemos acceso a dólares”, dijo otro empresario, que también apela a la prudencia para entender la aplicación de las medidas de Caputo.