Al Banco Central le costó U$S290 millones bajar la presión sobre el dólar

Desde que el candidato de La Libertad Avanza aseguró que el peso "no vale ni excremento", la moneda estadounidense se aceleró fuerte en el mercado informal y cruzó la barrera de los $1000 . El precio blue suele inyectar nerviosismo en los mercados, que por la expectativa de una devaluación o una dolarización con chances de concretarse a partir del 10 de diciembre, se cubren contra un futuro precio especulativo. Lo mismo sucede en el segmento oficial donde operan los importadores y grandes empresas.

En el Gobierno por ahora no anticipan medidas para frenar la corrida en el blue o la presión en el mercado oficial. Para el analista financiero Leandro Ziccarelli, al ministro de Economía, Sergio Massa , todavía le quedan algunas herramientas para aliviar el contexto. "En el blue podés hacer algunos operativos en calle Florida para mostrar que el Estado está presente y quitar un poco de volumen a la la operatoria. En el oficial puedes seguir ajustando el cepo, o sea, prohibiendo más importaciones o también subir la tasa de interés", enumeró.

El titular de C&T Asociados, Camilo Tiscornia, coincidió en que las herramientas posibles no son muchas. "Pueden tratar de extender los tipos de cambio diferenciados como el dólar soja en el que le ofrecen al exportador que, por ejemplo, el 25% lo pueden liquidar al tipo de cambio más alto, al contado con liquidación, imagínate, o al MEP, y el 75% restante en el mercado oficial. Les queda también, tal vez, subir un poco la tasa de interés, seguir trabando las importaciones como forma de tratar de generar dólares", especificó.

Para el integrante de Eco Go Consultores, Sebastián Menescaldi, el panorama tiene pocas salidas. "Están todos viendo que esto no se sostiene y entonces saben que de corto sólo deben aguantar. Hoy se habilitó lo de liquidar vía el CCL un 25% del liquidado. Eso puede aportar algo, pero no creo que sea suficiente", consideró.