Congreso: La Libertad Avanza cambió el reglamento de la Oficina de Presupuesto y apuntó contra el exdirector

Bertie Benegas Lynch, Agustín Monteverde y Daiana Molero, durante la reunión de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Tras la renuncia de su presidente, Gabriel Estrelles , la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) tendrá un nuevo reglamento, que le permitirá sostener el Servicio de Administración Financiera (SAF) pero con mayor auditoría. La Libertad Avanza tomó la decisión este lunes, durante la reunión de la comisión bicameral que supervisa el organismo.

El encuentro fue en el despacho de su actual presidente, el senador oficialista Agustín Monteverde . Participaron el diputado Bertie Benegas Lynch y su colega del PRO, Daiana Molero , quien asumió la defensa del Gobierno. No asistió la senadora radical por Chaco, Silvana Schneider , quien este año le garantizó al Gobierno la mayoría en la comisión. Su ausencia no impidió el cuórum, porque pasada media hora pudo sesionar en minoría.

La OPC continuará con el interinato de María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont . Habrá coordinación por cada Cámara, a cargo de Gabriela Losa y Alejandra Saudino , que funcionará hasta que avancen los concursos para designar el reemplazo de Estrelles, quien tenía mandato vigente y presentó la renuncia este jueves, como adelantó en exclusiva Letra P .

Su salida causó la reacción de la oposición, porque se produjo a dos semanas de la presentación del Presupuesto 2027. Este lunes finalizó la auditoría de la bicameral, que determinó posibles desmanejos financieros del exdirector. Lo responsabilizan de manejar un fondo especial de reserva, que se usó para remodelar oficinas y comprar vehículos oficiales. "Nuestra intervención es administrativa y no técnica", explicaron fuentes de La Libertad Avanza. Con su renuncia, Estrelles evitó dar explicaciones.

La reunión de la bicameral se realizó a puertas cerradas, sin transmisión oficial y con la presencia de la prensa parlamentaria. Inicialmente, el plan era tratar la continuidad de la SAF y evaluar el manejo presupuestario de la OPC, pero se definió pasar esos temas para el próximo encuentro. Luego se modificó el reglamento con el objetivo de aumentar los controles.

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Según informaron desde el oficialismo, las modificaciones apuntan a incorporar procedimientos que deben cumplir los organismos con SAF, según la ley de información financiera. Uno sería un proceso de auditoría interna. Con esa información, La Libertad Avanza podrá controlar de cerca los gastos del futuro director, a quien por ahora no denunciarán, porque no hay delitos comprobados.

"Es un organismo para realizar informes técnicos, no para hacer otras cosas, como tener un fondo de reserva", sostuvo Molero durante la reunión. El SAF es una facultad que le dio el Ministerio de Economía en 2021. LLA aspiran a quitársela para manejar de cerca los números. El problema es que, si anticiparon el cambio este lunes, no hubiera sido posible liquidar los sueldos en las próximas semanas.

Otro cambio del reglamento obliga al presidente del organismo a remitir a los presidentes de las cámaras para tomar decisiones presupuestarias, en caso de no haberse creado la bicameral de control, que cambia las autoridades cada dos años.

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Los informes que se esperan

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de Argentina es un organismo técnico del Congreso creado en 2016, por la ley 27.343. Tiene como función brindar asesoramiento económico y presupuestario a los legisladores, mediante informes que se publican en forma periódica.

En los últimos años, los estudios del organismo no siempre coincidieron con los números que difundía el Gobierno y por ese motivo en la oposición sospechan que la intervención no tuvo otro objetivo que amedrentar a los técnicos del organismo.

Molero aclaró que los informes se siguen publicando, pero deberán adaptarse al plan de trabajo de la bicameral, luego de una intervención directa de Benegas Lynch.

La macrista libertaria respondió a una pregunta del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien presenció el debate de la bicmaeral. La comisión acostumbra a reunirse a puertas cerradas, aun cuando no hay un reglamento que lo habilite. En este caso, el secretismo fue total: recién el lunes por la mañana se publicó la convocatoria y el lugar elegido fue un despacho privado, sin espacio para las visitas. La prensa entró igual.