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PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL

Buenos Aires: Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio reúnen a 400 concejales en Avellaneda

Encabezarán un encuentro el lunes para coordinar la estrategia legislativa en el principal distrito electoral. Tributos y transparencia en la gestión, en agenda.

Por Letra P | Periodismo Político
Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio reúnen a más de 400 concejales bonaerenses en Buenos Aires

Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio reúnen a más de 400 concejales bonaerenses en Buenos Aires

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires reunirá este lunes a más de 400 concejales bonaerenses en Avellaneda. El encuentro buscará coordinar la estrategia legislativa de los bloques libertarios en los 135 municipios y consolidar una agenda común de reformas locales.

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La jornada se desarrollará en el marco del primer Encuentro Provincial de Concejales de LLA, organizado por el Foro Provincial de Concejales que preside Alejandro Carrancio. Participarán coordinadores de las ocho secciones electorales y autoridades partidarias encabezadas por Sebastián Pareja, presidente de la fuerza en la provincia.

Una agenda común para los concejos deliberantes

Según la convocatoria, el objetivo es hacer un balance de las iniciativas impulsadas durante el año, intercambiar experiencias y definir nuevas líneas de acción. Entre los ejes planteados figuran la transparencia en el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas, la revisión del gasto y la modernización de los gobiernos municipales.

Uno de los ejes de esa coordinación es la ofensiva contra las tasas municipales. De acuerdo con el relevamiento partidario, en 123 de los 135 distritos bonaerenses hay proyectos impulsados por concejales libertarios para reducir o eliminar tributos locales. Las propuestas incluyen beneficios para comerciantes y productores y simplificación de trámites administrativos.

La reforma municipal, en el horizonte libertario

La agenda de LLA tiene como antecedente inmediato una iniciativa que apunta a modificar las reglas de funcionamiento de los gobiernos locales. Durante un encuentro partidario a mediados de junio, el espacio anunció un proyecto del diputado bonaerense Pablo Morillo para reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal en la provincia de Buenos Aires.

Aunque no encontró un rechazo de plano en los otros bloques de la Legislatura bonaerense, la mayoría coincidió en que la iniciativa sólo podría avanzar con una reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

Pareja y Carrancio, al frente de la coordinación

El encuentro de este lunes tendrá como protagonistas a Pareja, principal referente de la estructura partidaria bonaerense, y Carrancio, a cargo del foro que reúne a los representantes libertarios en los legislativos municipales.

La apuesta es fortalecer la coordinación entre los bloques y trasladar a los distritos una agenda compartida, aunque con propuestas adaptadas a las particularidades de cada municipio. La reunión funcionará así como una instancia de organización política y legislativa para una fuerza que busca ampliar su capacidad de intervención en los concejos deliberantes.

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