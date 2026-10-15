DNU 70/23: con la yerba mate como bandera, Passalacqua volvió a marcar distancias con Milei

Hugo Paassalacqua, el gobernador de Misiones habilitó a sus diputados a dar cuórum para tumar el DNU 70/23.

El gobernador Hugo Passalacqua , volvió a tomar distancia del gobierno de Javier Milei y dio el ok para que sus diputados ocupen sus bancas para habilitar el debate sobre el DNU 70/23 , que finalmente se truncó en el Congreso . El decreto es el que recortó atribuciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) , clave para la economía provincial.

En contraste, los legisladores misioneros más cercanos a La Libertad Avanza no asistieron al recinto y terminaron generando el vacío necesario para que el megadecreto que el libertario firmó en diciembre de 2023 mantenga su vigencia.

La presencia de Oscar Herrera Ahuad , Yamila Ruíz y Alberto Arrúa , integrantes del Movimiento por lo que Viene , marcó una diferencia con los representantes que evitaron participar de la sesión. No se trata de gesto aislado, sino que la actitud afianza el cambio de época que comenzó en Misiones cuando Passalacqua rompió lanzas con Carlos Rovira , el viejo caudillo mucho más propenso a los acuerdos con el Presidente.

Desde que eso sucedió, repiten en el Norte Grande , la defensa de los intereses económicos de la provincia comenzó a ocupar un lugar más visible y las posturas públicas del oficialismo misionero empezaron a advertir las consecuencias de las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno libertario.

Con todo, en la provincia notaron la ausencia de Daniel Vancsik , que sin mediar explicaciones se despegó del resto de sus compañeros de bancada. En Misiones advierten sobre su relación con el presidente de la cámara, Martín Menem , aunque no dan mayores detalles del proceso que desembocó en la ausencia.

A nadie le sorprendió el faltazo de Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza, y Emanuel Bianchetti, del PRO, referentes alineados con el mileísmo en la provincia.

Querer voltear el DNU70 es querer desestabilizar un país. Típica estrategia kirchnerista. pic.twitter.com/GE8mOZM9BW — Diego Hartfield (@Diego_Hartfield) October 15, 2026

En la provincia el DNU 70/23 toca uno de los puntos más sensibles para la economía misionera ya que fue el que introdujo cambios en el INYM. La norma eliminó las atribuciones del organismo para establecer precios de referencia para la hoja verde, una herramienta que había servido para moderar las diferencias entre los pequeños productores y las grandes empresas compradoras. Desde entonces, los productores y las autoridades misioneras reclaman revertir la decisión presidencial.

El rechazo de la Cámara de Diputados podría haber abierto una ventana para de recuperar las facultades del INYM. Sin embargo, la falta de asistencia suficiente impidió que la cámara baja tratara la medida, con consecuencias potenciales para miles de productores misioneros que reclaman condiciones más equilibradas para comercializar su cosecha.

Cambio de época en el Norte Grande

La apuesta de los diputados más cercanos a Passalacqua forma parte de un nuevo capítulo en la saga que pone al gobernador misionero en un plano mucho más cercano a la oposición que a la postura que ostentaba Rovira.

En Misiones lo plantean destacando otros aspectos y dicen que distancia política se vincula con la necesidad del gobierno provincial de responder a las demandas de los productores. La crisis del sector puso en primer plano el costo que las modificaciones regulatorias tuvieron para una actividad central en el entramado económico y social dela provincia, donde numerosos pequeños establecimientos dependían de la comercialización de la hoja verde.

Con el DNU 70/23, Javier Milei desactivó el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Con la máxima de defender los intereses provinciales, en Misiones vienen dando sobradas muestras de que la relación con Milei ya no podía leerse únicamente desde el respaldo o el rechazo a las inicativas del Presidente, sino también a partir de las diferencias que surgen cuando las decisiones nacionales afectaron intereses productivos locales.

La participación de los diputados vinculados con Passalacqua expresó esa tensión, mientras la falta de quórum postergó una discusión decisiva para el futuro regulatorio de la yerba mate