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¿TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS?

El peronismo de Rosario ensaya una muestra de unidad en la previa del 17 de octubre con Mayans de invitado

Germán Martínez, jefe del bloque UP en Diputados, suma a su par del Senado en la departamental que conduce. Apunta a reunir a distintos sectores del PJ local.

Por Letra P | Periodismo Político
Germán Martínez y José Mayans, jefes del peronismo en el Congreso.&nbsp;

Germán Martínez y José Mayans, jefes del peronismo en el Congreso. 

El peronismo de Rosario buscará dar una muestra de unidad y juntar a sus dispersas tribus en una vigilia por el Día de la Lealtad, que tendrá este viernes un encuentro entre los jefes de los bloques de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, y en Diputados, Germán Martínez, en la sede local del PJ.

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Mauricio Cantando

Bajo el lema “la lealtad nos une, el futuro nos convoca”, la actividad busca reunir a la militancia y a distintas referencias partidarias en un momento de reconfiguración del partido.

“Este día lo empezamos en la calle”, planteó el PJ en la convocatoria, que propone una noche de encuentro, reflexión y música en la previa del 17 de octubre. La iniciativa se abrió a los distintos sectores de la fuerza y apunta a mostrar cercanía entre sus principales referentes, en medio de las dificultades para construir un acuerdo electoral con vistas a 2027.

Martínez tomó la iniciativa de convocar a Mayans para que pasara unas horas en Rosario, antes de continuar su viaje por tierra hacia Formosa, donde participará de los actos por el Día de la Lealtad. Ambos dirigentes encabezan los bloques peronistas en las dos cámaras del Congreso de la Nación y comparten un vínculo político que tuvo uno de sus últimos capítulos en las gestiones para reunir a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, el 16 de agosto pasado, en el Hotel Libertador.

El PJ de Rosario busca una foto de unidad rumbo a 2027

La convocatoria rosarina vuelve a poner en escena a dirigentes de distintos espacios del peronismo, con la intención de fortalecer los puentes internos.

La propuesta de la departamental busca que la conmemoración exceda el recuerdo y el acto formal. “Una noche para encontrarnos y reflexionar, pero también para escuchar buena música y pasar un lindo momento junto a compañeros y compañeras”, plantea la invitación del PJ.

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Germán Martínez en un acto del PJ en Rosario

La organización cursó invitaciones a todas las referencias partidarias locales. Aunque no hay confirmaciones sobre quienes aceptarán el convite, el objetivo es que los distintos sectores tengan presencia en una jornada que llega mientras las distintas corrientes del justicialismo santafesino exploran una fórmula de entendimiento para competir con posibilidades en las elecciones de 2027.

Una convocatoria en medio de las tensiones del peronismo

La presencia de Mayans en Rosario, por iniciativa de Martínez, pone el foco en los vínculos entre dirigentes que ocupan lugares centrales en la representación parlamentaria del peronismo. La convocatoria también funciona como una oportunidad para reunir a sectores que necesitan recomponer relaciones y encontrar puntos de coincidencia frente al escenario electoral.

El lema elegido por la departamental, “la lealtad nos une, el futuro nos convoca”, sintetiza esa intención. La vigilia busca combinar una convocatoria política con actividades culturales y una radio abierta, en un formato que busca ampliar la participación más allá de las estructuras partidarias.

La expectativa de la organización es reunir a las distintas referencias del justicialismo rosarino en una misma jornada. En un escenario marcado por las dificultades para alcanzar acuerdos, la convocatoria procura mantener abiertos los canales de diálogo y reforzar los lazos internos de cara a los próximos desafíos electorales.

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