Buenos Aires: Dolores elige siete representantes para el Concejo en una elección con aroma a tercios

Camilo Etchevarren vuelve a la cancha en las elecciones legislativas de Dolores.

El 7 de septiembre, en Dolores se elegirán siete representantes para el Concejo Deliberante en una elección con aroma a tercios . El regreso del exintendente Camilo Etchevarren al ruedo electoral le suma tensión a una contienda en la que el oficialismo busca consolidarse y La Libertad Avanza tantea su capacidad de irrupción en el distrito.

El oficialismo, conducido por el intendente Juan Pablo García , apuesta a una renovación generacional dentro de su espacio, Fuerza Patria . La boleta es encabezada por Marcos Elizalde , abogado de 38 años que debuta en la política electoral.

“Nunca fue candidato ni ocupó cargos”, remarcan en el entorno del jefe comunal como un gesto de apertura. La nómina combina nombres nuevos con dirigentes de experiencia, como la exconcejala Verónica Celasco .

En la vereda opositora, la figura central vuelve a ser Camilo Etchevarren . Tras haber gobernado la ciudad, ahora se presenta al frente de Somos Buenos Aires , una coalición que reúne a peronistas disidentes como Florencio Randazzo y Emilio Monzó , junto a radicales cercanos a Facundo Manes y Martín Lousteau .

Etchevarren buscará capitalizar su pasado de gestión y la red territorial que aún conserva, con el objetivo de reposicionarse como referente opositor y volver al poder en 2027.

497536957_24127560786828033_7048846602065221822_n Camilo Etchevarren dejó la intendencia de Dolores en 2023.

El factor libertario

La tercera opción llega de la mano de La Libertad Avanza (LLA), que intentará traducir el fenómeno libertario nacional en clave local. La lista es encabezada por Ignacio Guillermo Laserre, acompañado por dirigentes jóvenes que aspiran a instalar el sello en el Concejo.

La disputa no sólo ordenará el reparto de bancas en el legislativo municipal, sino que también servirá de termómetro de mayor alcance. García buscará consolidar liderazgo y proyección, Etchevarren medirá su capacidad de regreso y los libertarios probarán su verdadero peso en un distrito históricamente polarizado.

Con tres listas en competencia, Dolores se prepara para una elección que puede redefinir la correlación de fuerzas y los liderazgos de su política local, como antesala a 2027.