El diputado Facundo Tignanelli , presidente del bloque peronista en la Cámara baja bonaerense, quedó bajo fuego cruzado por la regulación de las apuestas online en la Legislatura. Legisladores de la oposición y dirigentes peronistas ajenos a La Cámpora lo acusan de buscar quedarse con el manejo de una parte de los recursos del impuesto al juego.

El cuestionamiento apunta al esquema que el dirigente propone para financiar clubes, sociedades de fomento y becas deportivas. La bronca cruza la frontera entre oficialismo y oposición: los reparos al reparto de la recaudación también circulan entre peronistas que no responden a Tignanelli.

El PRO ya había acusado al kirchnerismo de buscar una caja para distribuir recursos entre entidades afines y de relegar el combate al juego clandestino. El diputado Fernando Rovello reclama controles y fiscalías especializadas.

El kirchnerismo responde que su propuesta busca fijar por ley el destino de la recaudación y evitar que termine en las arcas generales de la provincia que gobierna Axel Kicillof , quien construye su candidatura presidencial en medio de un enfrentamiento con la sociedad CFK- Sergio Massa .

El planteo original prevé dos cuentas administradas por Lotería. La acusación opositora pone bajo sospecha el manejo político del reparto. El conflicto ya había dejado sin cuórum a la comisión el 12 de noviembre y en la madrugada de este jueves la sesión legislativa terminó en escándalo .

Las negociaciones del oficialismo por los proyectos para regular las apuestas online en Buenos Aires llegó a su pico más alto de tensión e hizo caer la sesión en la que iba a tratarse su regulación Las fuertes posturas de cada sector del peronismo y la oposición no… https://t.co/bENFic4g3R pic.twitter.com/RQrx6qhdgp

La pelea por los fondos del juego

La disputa tiene un antecedente en el contrapunto con Kicillof. Cuando el gobernador anunció un impuesto del 2% sobre los premios, el kirchnerismo cuestionó que avanzara mientras la Legislatura trabajaba en una regulación más amplia. Tignanelli presentó su proyecto junto a Micaela Olivetto, al frente de la comisión de ludopatía.

Legislatura bonaerense: la discusión por el juego online desató una guerra



La reunión, encabezada por Olivetto, presidenta de la comisión y autora del proyecto kirchnerista, contó únicamente con la participación del massista Roberto Vázquez



https://t.co/4PDvxxsyA5

… pic.twitter.com/zN0g7gFlHd — LETRA P (@Letra_P) November 12, 2026

La iniciativa combinaba restricciones al acceso y la publicidad con nuevas obligaciones económicas. También contemplaba aportes equivalentes al gasto publicitario para salud mental y un esquema para financiar clubes y becas. “Se tocan grandes intereses”, sostuvo Tignanelli al presentar la propuesta.

Una interna que dejó la sesión sin acuerdo

La discusión también partió al oficialismo. El kirchnerismo y el Frente Renovador defendieron un fondo específico financiado por las empresas. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el sector de los intendentes acompañaron la propuesta de Juan Pablo De Jesús, que deja a la autoridad de aplicación definir el porcentaje de los aportes.

El gravamen del 3% a las siete operadoras del esquema original destinaría un porcentaje de la recaudación a clubes y sociedades de fomento y otro a becas para deportistas registrados. La iniciativa de De Jesús no define un monto para las casas de apuestas y prevé un impuesto sobre los premios que alcanza a los apostadores.

Con 55 presentes, Diputados abrió casi a medianoche. El PRO pidió un cuarto intermedio hasta este jueves al mediodía. Tignanelli quería continuar y acusó presiones: “Ojalá mañana al mediodía no los aprieten y vengan a trabajar para los bonaerenses”. La sesión terminó entre gritos e insultos, sin resolver el reparto.