El diputado bonaerense Juan José Esper comparó las apuestas online con la venta de droga y defendió su proyecto para prohibirlas en Buenos Aires . Durante el debate en la Cámara baja, el presidente del bloque Derecha Popular acompañó en general la regulación que obtuvo aprobación, pero reclamó revocar las licencias vigentes y cuestionó los controles previstos.

“Las apuestas online es lo mismo que vender droga en la provincia de Buenos Aires. Esa es nuestra postura”, afirmó el legislador, que comparte bancada con Gastón Abonjo . Su intervención expuso la distancia entre la prohibición que propone su espacio y el esquema de restricciones que logró reunir respaldo en el recinto.

La iniciativa de Derecha Popular plantea prohibir en todo el territorio bonaerense la organización, explotación, comercialización e intermediación de juegos de azar y apuestas a distancia. Esper sostuvo que su propuesta incluye revocar las autorizaciones actuales, sin esperar al vencimiento que ubicó en 2035.

“Es para quitárselas hoy”, enfatizó. Sobre las eventuales compensaciones a las empresas, agregó: “Creemos que no habría que pagar un peso. Pero si hubiera que pagarlo, no es motivo suficiente para no hacerlo”.

El diputado apoyó su posición en datos que atribuyó a un relevamiento de la Cruz Roja sobre 11.421 estudiantes de escuelas secundarias. Según las cifras que leyó en el recinto, al 69% apostar le genera ansiedad o malestar, el 47% duerme mal, el 49% bajó su rendimiento escolar y uno de cada ocho quedó endeudado.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto para regular las apuestas online, después de una agitada sesión del miércoles por la noche



La iniciativa obtuvo el respaldo de todos los bloques en general, con excepción de la izquierda, que se abstuvo



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Esper utilizó esos indicadores para trazar el paralelo con las drogas y argumentó que la habilitación estatal transmite una señal de legitimidad sobre la actividad. También cuestionó que siga permitida la publicidad: “Le estamos dando un tratamiento inferior al que le damos al cigarrillo”.

La discusión por las dos horas de apuestas online

El principal cuestionamiento de Esper al texto en tratamiento apuntó al límite de tiempo. Según su interpretación, el tope de dos horas diarias se aplica a cada plataforma y permite que una persona acumule tiempo de juego al cambiar de operador.

“Lo que oficialmente la Cámara de Diputados estaría aprobando hoy limita a 18 horas diarias las apuestas en la Provincia de Buenos Aires. Es ridículo, es una falta de respeto”, afirmó.

Por eso, pidió dejar asentado en la versión taquigráfica que las dos horas deben computarse por persona y no por plataforma. También reclamó que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos arbitre los medios técnicos para garantizar ese criterio.

El reparo no se tradujo en un rechazo general al proyecto. “La política es el mundo de lo posible”, explicó Esper, que presentó la votación como una elección entre mantener el sistema vigente o restringirlo. “Nosotros estamos a favor de limitarlo de todas las maneras posibles”, sostuvo.

La regulación que pasó al Senado bonaerense

Como contó Juan Rubinacci en Letra P, el peronismo y distintos sectores de la oposición acordaron un nuevo texto después de una sesión fallida. La iniciativa fue aprobada en general por todos los bloques, salvo la izquierda, que se abstuvo. La Libertad Avanza rechazó artículos en particular.

El proyecto incorpora restricciones publicitarias y de acceso de menores, además de aportes de las empresas para financiar la prevención y la atención de la ludopatía. Su tratamiento quedó habilitado en el Senado bonaerense.

Derecha Popular acompañó ese avance, aunque sostuvo su propuesta de prohibición. La diferencia quedó planteada en el recinto: mientras la mayoría reunió los votos para regular la actividad, Esper reclamó terminar con las licencias que la habilitan.