BUENOS AIRES | MUNICIPIOS

Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad de Pilar: "Es un sueño histórico que se hace realidad"

El complejo cuenta con ocho aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. "Este lugar está en el corazón de nuestra gente", dijo el intendente.

Por Letra P | Periodismo Político
Intendente de Pilar, Federico Achaval.

Intendente de Pilar, Federico Achaval.

En un día histórico para el distrito, el intendente Federico Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar junto a autoridades de la casa de estudios, intendentes, legisladores, instituciones, la comunidad educativa y vecinos.

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El complejo cuenta con ocho aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. Actualmente, la Universidad tiene una matrícula de más de seis mil estudiantes.

En el acto, el jefe comunal expresó: “La Universidad Nacional de Pilar transforma el presente y el futuro de nuestro distrito y la región”.

Asimismo, se refirió al predio del Instituto Pellegrini: "Este lugar está en el corazón de nuestra gente por su historia y también por su lucha para que este predio quede para la educación del distrito, de la región y de nuestra Argentina".

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El nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar.

El nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar.

Por otra parte, Achával remarcó: “Estamos convencidos de que la educación pública es el motor fundamental de transformación y la Universidad Nacional de Pilar es parte de ese camino”.

"Este edificio y esta Universidad nos hacen saber que, como pueblo, cuando nos ponemos un objetivo, y cuando ponemos el corazón, hacemos que las cosas pasen", cerró Achával, que estuvo acompañado por la rectora de la Universidad, Elizabeth Wanger; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria general, Soledad Peralta, y todos los miembros del gabinete municipal.

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