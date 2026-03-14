Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad de Pilar: "Es un sueño histórico que se hace realidad"

En un día histórico para el distrito, el intendente Federico Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar junto a autoridades de la casa de estudios, intendentes, legisladores, instituciones, la comunidad educativa y vecinos.
El complejo cuenta con ocho aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. Actualmente, la Universidad tiene una matrícula de más de seis mil estudiantes.
En el acto, el jefe comunal expresó: “La Universidad Nacional de Pilar transforma el presente y el futuro de nuestro distrito y la región”.
Asimismo, se refirió al predio del Instituto Pellegrini: "Este lugar está en el corazón de nuestra gente por su historia y también por su lucha para que este predio quede para la educación del distrito, de la región y de nuestra Argentina".
Por otra parte, Achával remarcó: “Estamos convencidos de que la educación pública es el motor fundamental de transformación y la Universidad Nacional de Pilar es parte de ese camino”.
"Este edificio y esta Universidad nos hacen saber que, como pueblo, cuando nos ponemos un objetivo, y cuando ponemos el corazón, hacemos que las cosas pasen", cerró Achával, que estuvo acompañado por la rectora de la Universidad, Elizabeth Wanger; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria general, Soledad Peralta, y todos los miembros del gabinete municipal.