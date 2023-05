Santa Fe: el desplante del juez Daniel Erbetta le ahorró 55 millones a la provincia

La justicia federal electoral confirmó que proveerá los padrones actualizados a la provincia de Santa Fe para las próximas elecciones de forma gratuita. El anuncio no sería noticia si no fuera porque semanas atrás quiso cobrarle 55 millones de pesos por ese "servicio"-. El monto figuraba en el convenio de colaboración que el juzgado federal con competencia electoral de Santa Fe, a cargo de Reinaldo Rodríguez, le mandó al presidente de la Corte Suprema de Santa Fe y del Tribunal Electoral provincial, Daniel Erbetta, para que firmara como cada año que hay comicios. Sin embargo, Erbetta se negó a firmalo por considerar que el monto exigido era excesivo y hasta que no le den detalles y el desagregado de la cifra. Para frenar la escalada de la polémica, éste último comunicó que, "por esta vez", llegará en forma gratuita.