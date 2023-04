"No todos los presidentes comunales lo queremos enfrentar a Omar Perotti"

-Tomé con mucho enojo la declaración y el listado de asistentes donde se incluye a presidentes comunales, como a mí, por ejemplo, que no fuimos, y ese listado también pone a un presidente comunal que ya no está, que es de la línea de (Maximiliano) Pullaro, me parece totalmente desacertado. Uno espera que sea un error de tipeado o que sea producto de algún tipo de viveza. De una viveza que le hace mal a la política, a uno territorialmente estas cuestiones lo afectan. El límite es no meterse en los territorios y en las decisiones políticas y en la autonomía de cada compañero, acá somos más de 70 presidentes comunales del PJ en toda la provincia y tenemos que decidir cada uno dónde juega y cuál es su posición. Yo soy de Hacemos Santa Fe, apoyo y estoy con la candidatura de Roberto Mirabella.