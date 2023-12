Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás, pero vale revisar la movida previa que realizó el equipo de Pullaro para plantarse y no quedarse en quejas públicas o mediáticas. El sábado comenzaron a armar una reunión con diferentes cadenas productivas que componen el establishment, las cuales concretaron este lunes en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Estos tiempos turbulentos le permiten al gobernador crear un estilo de conducción poniéndose como defensor de la provincia, y de alguna forma, contrastando con el exgobernador Omar Perotti, que tenía otro tipo de reacciones cuando perjudicaban a la provincia.

“Ya estamos cansados, es imposible sostener un sistema que claramente es ineficiente y se nos van los recursos”, dijo en el encuentro en tono vehemente. La clave es esa: reaccionar si dañan a la provincia y acompañar si la benefician. No ser opositor por el simple hecho de oponerse. De hecho, esta misma tarde se mostró con Patricia Bullrich para el lanzamiento del Plan Bandera, un programa de medidas y acciones destinadas a combatir el delito en la ciudad y zona.

Según supo Letra P, Pullaro se mostró sorprendido de las medidas económicas y algo enojado porque estaba dispuesto a que haya un reajuste de cuestiones estructurales pero no que le metan la mano al bolsillo de la producción. El ministro Puccini pasó en limpio el posicionamiento del gobernador: “No esperábamos que vuelvan a tocar al sistema productivo e industrial de Santa Fe, no lo esperábamos. A nosotros no se nos pasaría por la cabeza ajustarle a la producción”.