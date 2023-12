“La recomposición salarial es en función de la recomposición de los recursos del Estado. No te voy a dar una paritaria que no pueda pagar, ni que posteriormente me condicione a tener las camionetas de la policía tiradas porque no tengo para pagar una batería o cambiar una goma. Racionalidad”, declaró Pullaro este martes en Sol Play. El gobernador viene refiriéndose a la situación económica y financiera y en las últimas horas aseguró que “se vienen tiempos complicados en Argentina que implican un sacrificio de todos”.