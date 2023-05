Lewandowski confirma su deseo de ser candidato y manda un mensaje a Perotti

El senador Marcelo Lewandowski confirmó este lunes su deseo de ser candidato a gobernador, aunque dijo que para que eso ocurra deben darse una serie de condiciones en los pocos días que quedan antes del cierre de listas. "Así como en 2019 el peronismo recuperó el gobierno provincial unido, ahora se tiene que sentar a la misma mesa para ver si se puede sostener la provincia", dijo, en lo que pareció un mensaje para el gobernador Omar Perotti , quien hasta ahora dio indicios de preferir a su histórico operador, el diputado Roberto Mirabella , aunque no lo verbalizó.

El senador aclaró "esto no pasa por la voluntad de uno ni por el deseo de que lo voten. Hay muchas otras cuestiones que hacen a una candidatura... como las condiciones con las que uno puede ejercer el lugar en donde lo eligen. No me desesperan las candidaturas, sino todo lo que significa el poder gobernar".