Juan Pablo Poletti inauguró sesiones con la austeridad como receta y palos a Emilio Jatón

Juan Pablo Poletti 2.jpeg Juan Pablo Poletti previo a su discurso en el Concejo.

La Santa Fe que recibió Juan Pablo Poletti

“Encontramos una ciudad sucia, desordenada, abandonada, desprolija, oscura”, dijo el intendente santafesino criticando a Jatón, a pesar de no nombrarlo en ningún momento. En los pasillos municipales y del Concejo ya no es secreto que la transición entre el mandatario entrante y saliente tuvo muchos cortocircuitos y no terminó de la mejor manera. Minutos antes, tal vez intentando quitarle dramatismo, había expresado que “miraremos el día de ayer solo para identificar los errores y corregir aquello que sea necesario, no para echar culpas o poner excusas”.