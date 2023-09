El voto de Clara García: triunfalismo, lágrimas "por Miguel" y la señora a la que no podían callar

La sensación de triunfo no era fácil de disimular. Las fotos y los saludos con ambos candidatos presentes se multiplicaron. Incluso, García y Pullaro tuvieron que frenar a una señora que insistía en decirles que los votaría, corriendo el riesgo de que le impugnen el voto por cantarlo. Otro hombre se acercó a Pullaro y le dijo, canchero, buscando complicidad: "¿Me equivoqué o no me equivoqué? Voté a todos los de Newell's: Pablo Javkin, Ciro Seisas...". Pullaro río y agradeció, pero no le aclaró que no es hincha del equipo rosarino del Parque Independencia.