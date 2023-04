El PJ núcleo mira la crisis de afuera y hace lobby comercial

Esta vez no hubo sugerencia política en ese sentido, en parte, porque el carácter del encuentro con otro país así lo demanda, pero también por una aparente mesura para no salpicarse y también responsabilidad política. Eventualmente alguna palabra mal puesta por parte de peronistas, por más que a esta altura el único oficialista sea Bordet, hubiesen desatado miles de conjeturas. Apenas hubo una línea política menor en la cuenta de Twitter del cordobés que no pudo con su genio: “En la Región Centro queremos trabajar y no subsidios”.