Carrió se subió al debate, pero no al avión de Losada: "Gastan dinero que no se explica"

“No tengo reflexión sobre eso, porque no hago política de piso bajo. No subo a ningún avión, camino y transito la Argentina en auto. Y cuando pagué aviones, se sabía muy bien la empresa. Gastan demasiado dinero que no se explica”, disparó Carrió sobre uno de los asuntos que más expuso a la periodista desde el inicio de la campaña. El día anterior, desde Armstrong, habia dicho que Losada "no conoce la provincia".