Blanco apuesta a la proyección nacional de Maximiliano Pullaro y empuja el armado de Unidos en todo el país

Socialista y licenciado en Economía, Joaquín Blanco cumplirá en 2025 diez años como diputado en Santa Fe . Desde ese lugar, dice a Letra P , se prepara para involucrarse en un proceso histórico: el de la reforma constitucional que encarará la provincia después de 62 años. El tema lo entusiasma particularmente. No es el único.

La política santafesina vive un verano caliente, elaborando listas con frenesí para presentar el 7 de febrero próximo. No sólo se definirán los candidatos para la Convención constituyente. Además, deben resolverse los nombres que disputarán lugares en intendencias, comunas y concejos municipales. Todo, incluso las vacaciones, ha quedado condicionado por ese proceso y por un calendario apretado.

- La verdad es que hubo una continuidad entre 2024 y enero de 2025. Lo que se viene es un proceso electoral inédito, con el proceso de reforma constitucional y todo lo que va a implicar no solamente para la política, sino para la sociedad debatir, escuchar, conocer propuestas. Y que esas propuestas de esa futura Constitución puedan hablar de lo concreto, pero también escapar de la coyuntura y plantear un horizonte de qué sociedad y qué instituciones queremos para la provincia de Santa Fe en los próximos 20 años.

– Pullaro encabezará la lista de convencionales. ¿El segundo lugar tiene que ser para el socialismo?

- Todavía no arrancamos las conversaciones formales sobre la composición de la lista. Obviamente, como todo proceso de discusión de lista tendrá momentos de tensión y tendrá, por supuesto, un momento de síntesis. Nosotros vamos a aportarle a este proceso nuestra mejor tradición, que es estudiar los temas con mucha seriedad, tener propuestas sobre cada uno de los artículos que va a reformar la constituyente y dar también un debate sobre esto. Qué sociedad queremos; la solidaridad, la participación, un Estado eficiente, son valores que hacen a nuestra esencia como partido. Creemos -y queremos- que tienen que estar en el debate y en la próxima constituyente. Nuestro rol va a ser ese.

Candidaturas y reelección de Maximiliano Pullaro

– ¿Estás de acuerdo con la posible reelección de Pullaro?

– Planteamos reiteradas veces la necesidad de discutir la duración de los mandatos, pero de todos. Y para renovar la política es necesario limitar los mandatos de todos los cargos. Una reelección, ocho años y a otra cosa para todos los cargos: concejal, intendente, diputados, senadores y gobernador. Hay que igualar todas las categorías porque hoy en Santa Fe se da el disparate de que un diputado provincial, un concejal o un intendente pueden ser reelectos al infinito y un gobernador tiene un mandato muy corto de cuatro años, algo que que no pasa en casi ninguna otra provincia de Argentina. Igualar es lo fundamental.

– ¿Entonces avalás que Pullaro pueda tener un período más?

– La situación particular de Pullaro entiendo que va a ser uno de los ejes que se va a discutir en la campaña electoral, va a ser una de las definiciones que la gente va a tomar con su voto. Despersonalicemos el debate porque acá lo que se está discutiendo es la reelección de todos los cargos de la política y eso es lo que tiene que definir la gente con su voto y la próxima Asamblea constituyente. Es súper saludable para la democracia que haya limitación de los mandatos en todas las categorías.

Cuentas pendientes y diferencias con Javier Milei

– ¿Cuáles son las cuentas pendientes en la gestión de Pullaro?

– Los modelos basados en la especulación financiera -una vez más lo vamos a ver en Argentina, lamentablemente- generan enormes tensiones en el aparato productivo y repercuten en el laburante. Ese modelo económico recesivo genera tensiones de demanda al Estado más próximo: el municipal o el provincial. Son lecciones aprendidas de la historia de este país. Entonces no lo pongo como qué faltó, digo los desafíos que vienen creo que van a tener que ver justamente con eso. Estar a la altura de una demanda, de una atención, de una crisis en algunos sectores productivos que evidentemente el modelo de Milei está dejando afuera.

– ¿Pullaro se ha diferenciado lo suficiente de esas políticas de Milei? Desde algunos sectores dicen que no.

– Yo viví en primera persona, muy de cerca, los procesos de Binner, de Bonfatti y de Lifschitz. Los dos primeros con Cristina Fernández de Kirchner y Miguel con Mauricio Macri. Las críticas eran las mismas, si convalidaban decisiones del Gobierno. Yo creo que Maxi, en la mejor tradición de nuestros gobernadores santafesinos, está parado en un lugar correcto que es la defensa de los intereses de Santa Fe.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 11.01.29.jpeg

Convivencia con el PRO y el salto de algunos socios a La Libertad Avanza

– ¿Cómo conviven con sectores del PRO que están evaluando el salto a La Libertad Avanza?

– Tenemos una relación muy buena tanto con Gisela Scaglia como con las tres diputadas provinciales que tiene el PRO, y con otros dirigentes. Obviamente que en todos los temas no pensamos igual, pero hay una dinámica de funcionamiento de la coalición para construir una síntesis, donde hay un liderazgo de la coalición que lo expresa Maximiliano Pullaro, que es contenedor de todas estas expresiones. Dirigentes, individualmente, pueden expresar críticas. Puede haber algunos que se vayan, otros que vengan también de diferentes expresiones electorales. No me asusta porque es parte de la dinámica de las coaliciones.

– ¿Cómo jugará Unidos en la elección nacional?

– Hubo mucha inteligencia de separar las elecciones justamente para que, por la profundidad que tiene que tener el debate de la reforma, no esté teñido del debate nacional que viene con tanto ruido. Cada uno de los integrantes de Unidos somos parte también de partidos nacionales. También se impone, con los matices ideológicos que tenga cada una de las fuerzas, promover desde Unidos diputadas y diputados nacionales que tengan como prioridad la defensa de los intereses de Santa Fe en el próximo Congreso. Esto va más allá de los armados.

Pullaro y Unidos como referencias nacionales

– Fueron socios de Schiaretti en la última elección presidencial. ¿Lo serán de Pullaro en 2027?

– Maximiliano Pullaro ya es un referente nacional. Hay un montón de sectores, más allá del Partido Socialista o del propio radicalismo, que lo están mirando con mucha atención, porque es un gobernador que en un año de gestión ha desarrollado, con su equipo de gobierno y con todo lo que hemos armado en la coalición, una serie de iniciativas, de medidas palpables, concretas. En esta Argentina, un dirigente político que gestione y que pueda mostrar resultados se destaca. Lo que mejor podemos hacer todos para este país es colaborar para que Maxi y para que la gestión de Unidos sea muy exitosa y que cuando llegue 2027, cuando sucedan los cambios a nivel nacional, sea una experiencia que se mire, que se observe, y que se tome como parámetro de una forma posible de construcción política y de una forma posible de gestionar en Argentina. Ahí tiene que estar puesto el esfuerzo.

– ¿Se puede replicar el modelo a nivel nacional?

– Unidos es una experiencia política absolutamente inédita en Argentina, donde confluyen por primera vez expresiones de centroizquierda y de centroderecha a través de un programa de gobierno y a través de políticas públicas que son sostenibles en el tiempo. Es una herramienta muy valiosa y estoy convencido que lo que necesita nuestro país es una experiencia muy similar a la de Unidos a nivel nacional. Es muy importante que esta experiencia sea exitosa, no solamente en términos de los ciudadanos santafesinos, para cumplir con el contrato electoral, sino como un faro, como una posibilidad de proyectar una forma de construcción política que creemos que tiene que ser la superación a Milei.