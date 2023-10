Reformas del papa Francisco: Tucho Fernández desactiva (a medias) la bomba ultraconservadora

La ofensiva conspirativa fue encabezada por el alemán Walter Brandmüller , ex presidente del Comité Pontificio de Ciencias Históricas; el estadounidense Raymond Burke , a quien el papa destituyó de la Corte Suprema vaticana en 2017; el mexicano Juan Sandoval Íñiguez , hasta 2011 responsable de la arquidiócesis de Guadalajara; el guineano Robert Sarah , ex prefecto Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; y Joseph Zen , el salesiano chino que fue arzobispo en Hong Kong.

La Guerra de las Dubia no es nueva. Hubo una primera batalla en septiembre de 2016, cuando cuatro cardenales –el alemán y el estadounidense firmantes de esta segunda; más otros dos ya fallecidos- le exigían que “clarificara” la doctrina sobre la comunión a las parejas divorciadas en nueva unión. Aquella vez, Francisco decidió no contestarlas.

Ahora, ante la nueva interpelación escrita en italiano por los dogmáticos, el papa respondió con celeridad; aunque ambas misivas recién se hicieron públicas este lunes, a dos días del inicio de la asamblea reformista. El Dicasterio para la Doctrina de la fe recibió la carta con las cinco dubia el 10 de julio y la respuesta del pontífice fue remitida un día después. Lo hizo mediante una carta de siete páginas, escrita en español a “cuatro manos” con Tucho Fernández y con una advertencia: "No podemos constituirnos en jueces que sólo niegan, rechazan, excluyen".

Papa Francisco sínodo El papa Francisco participa de la primera jornada de la asamblea renovadora Vatican Media

Las respuestas de la dupla Bergoglio-Fernández no convencieron al quinteto interpelador, que consideró “no han resuelto las dudas que planteamos, sino que, si acaso, las han profundizado”. Por esto, reformularon las dubia y las reenviaron a fin de obtener un sí o un no del papa, sin argumentación teológica. Francisco aún no respondió y su colaborador argentino dio a entender que seguramente no lo hará. “El papa ya les respondió, y ahora publican nuevas preguntas como si el papa fuera esclavo para los mandados”, les objetó Fernández, en declaraciones al diario español ABC.

Campo minado

La intervención de Tucho Fernández logró desactivar de algún modo la operación desestabilizadora de los cardenales ultraconservadores, ninguno de los cuales participa de la rosca de octubre en el Vaticano. No obstante, el grupo minoritario opositor minó de dudas ese camino y busca apoyos entre quienes participan de la asamblea reformista.

El primero de esos “sinodales” que adhirió a la carta de los cinco es el cardenal alemán Gerhard Müller, predecesor del purpurado argentino en la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, y a quien Bergoglio nombró personalmente para que integre la lista de más de 400 participantes de la asamblea de un mes. Su inclusión sorprendió a propios y extraños, dado que el purpurado teutón ya acusó públicamente a la estructura sinodal de “querer destruir a la Iglesia”.

Müller difundió una declaración de apoyo a quienes firmaron las dubia y reiteró su preocupación contra lo que considera una “visión perversa” de la autoridad de los pontífices, puesta al servicio del Nuevo Orden Mundial.

Papa Francisco asamblea sinodal El papa Francisco participa de la primera jornada de la asamblea sinodal Vatican Media

“En la actualidad, existe una posición herética, pero que favorece la carrera, según la cual Dios se revela sólo al papa Francisco a través de la información directa del Espíritu Santo, y que los obispos sólo tienen que repetir ciegamente estas iluminaciones celestiales y transmitirlas mecánicamente como marionetas parlantes. Un obispo, sin embargo, en virtud de su consagración, es el sucesor de los apóstoles y auténtico maestro del Evangelio de Cristo, pero en el colegio de todos los obispos con el papa como principio visible siempre presente de la unidad de la Iglesia en la verdad revelada y en su comunión sacramental. Esta es la verdadera doctrina de la primacía del papa y no el neopapalismo de los que quieren entregar la Iglesia de Cristo a la ideología del capitalismo ateo y antihumano de Davos”, escribió.

Los ultraconservadores ya minaron el camino sinodal. Ahora resta esperar si quienes integran esa lista de 464 personas participantes, entre ellas 54 mujeres con derecho a voto, se dejan convencer por un grupo minoritario y activan la bomba doctrinal de los tradicionalistas dentro del Aula Pablo VI; o acompañan el proceso reformista que Bergoglio se propuso encarar desde aquel 13 de marzo de 2013, cuando expresó: “Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres".