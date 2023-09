Resistido por cardenales, obispos y sacerdotes de la derecha tradicionalista que no quieren a Jorge Bergoglio y sus reformas, el teólogo nacido en Alcira Gigena comenzó a caminar a paso firme por las oficinas del Palacio del Santo Oficio, situado en el lado sur de la basílica de San Pedro, y marcando el terreno con sus premisas de gestión: "No pido que me amen, sino que simplemente me respeten"; "no pienso romper nada ni empezar de cero"; "nada revolucionario, pero sí decisiones prácticas que considero necesarias".