Rosario: Aldana, la hermana de Mauro Icardi, salta a la política y va por una banca en el Concejo

Es justamente Bruno, hijo de Tomás Felipe Carlovich , mítico futbolista de Central Córdoba de Rosario y de desenlace fatal víctima de la inseguridad, quien empujó a Aldana a jugar electoralmente. "Me costó convencerla. Es una persona que hace un trabajo social muy importante. Es profesora de catequesis, da clases particulares, colabora mucho con el deporte", reveló Carlovich a Letra P .

Aldana, de 37 años recién cumplidos, es Profesora de Ciencias Sagradas. Tras trabajar en el sistema formal, decidió correrse y dar clases en su casa en Parque Casas, donde además da clases de catequesis en una parroquia muy cercana. "Yo milité durante un tiempo, después fui mamá y dejé. Cuando Bruno empezó a incursionar me copó la idea de que no son políticos de raza, si no gente comprometida con tratar de brindar soluciones. Los ideales de Rubén me gustan, es una persona muy humana", explicó Icardi.

Empalme Graneros, 7 de Septiembre, Ludueña y Parque Casas son algunos barrios en común entre los que transcurre la vida de ambas familias. “Todos vivimos una realidad distinta a la parte linda de Rosario, de la que no estoy en contra, pero hay una totalmente distinta”, añadió Carlovich para explicar el interés en la función pública. "Hay mucho por hacer en Rosario: faltan cosas básicas en los barrios como luz, colectivos, cloacas", analizó.

En eso hace foco Icardi: ir de lo más chiquito a lo más grande. "Cada uno sabe lo que pasa en su barrio, yo en Parque Casas, Bruno en 7 de Septiembre. Es un grupo comprometido a cambiar algo de a poquito. No a ocupar una banca y llenarse los bolsillos como hacen los políticos de raza", agrega.

Un apellido que resuena entre los outsiders y la duda de pasar al centro de la escena

Cada vez más acostumbrada a los outsiders, esta vez la política suma a un apellido habitual entre las primeras planas del verano. Inclusive en los últimos días fue más que difundida la visita de Mauro junto a Eugenia la China Suárez a Rosario, foto en el Monumento Nacional a la Bandera incluida.

El acercamiento a la política se dio en el último tiempo, a partir del involucramiento de Bruno. “Ahí empezó a darse el trabajo de Aldana en lo local, su acercamiento se da allí”, agregan en el armado de Igualdad y Participación, que a su vez espera cristalizar un acuerdo con Marcelo Lewandowskipara competir en la elección de convencionales constituyentes.

Las dudas, sin embargo, se dieron con el qué dirán ante un apellido recurrente en las tapas de portales y medios del país. "Al principio mi duda iba por ahí. Yo respecto a lo público he sido invisible siempre", concede Aldana a Letra P, al tiempo que sostiene que decidió dar el salto confiando en sus capacidades. "Siempre me mantuvo más atrás el ruido, por eso siempre me quedé ahí, pero todos en mi familia confían en mi capacidad", agrega.

"Yo no tengo problema en decir por qué me uní al grupo. Claramente no voy a hablar de la privacidad de mi hermano", aclara.

Un armado con territorialidad y otros vínculos con el deporte de Rosario

Además de los nombres de Carlovich e Icardi, a la lista se suma Jorge Bocha Forgués, también compañero del Trinche en el Charrúa rosarino y exentrenador del equipo del barrio Tablada. Además, estará la periodista Lina Luz Quispe Cruz, nacida en Perú y con una búsqueda de representación de las distintas colectividades en la ciudad, destacada en varias oportunidades por la propia Icardi. Además, otros nombres como Ariel Copeto, propietario de una empresa de servicios sociales, y Daniel Gálvez, de histórico vínculo con la ya fallecida militante social Celeste Lepratti.

717167-ro02fo0218-20-281-29.jpg Bruno Carlovich y Rubén Giustiniani, en la anterior campaña.

"La gente que va a la lista con nosotros es espectacular, hacen un trabajo para sacarse el sombrero con temas como migrantes de parte de Lina, lo mismo con deportes con Bruno y el Bocha, y así con todos", concluye Icardi.