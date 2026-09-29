Puerto de Necochea: Augusto Costa eligió a un vecinalista denunciado por irregularidades con contratos municipales

La Provincia designó a Ernesto Povilaitis como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén . El actual secretario legal y técnico de la Municipalidad de Necochea es uno de los funcionarios más cercanos al intendente Arturo Rojas , quien llegó al poder con un partido vecinalista y en los últimos meses se alineó con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El nombramiento de Augusto Costa, el ministro de la Producción de quien dependen los puertos públicos de la provincia de Buenos Aires, adquiere una dimensión política particular por los cuestionamientos que pesan sobre Povilaitis por su actuación en expedientes administrativos y contratos municipales. Entre ellos aparece una denuncia penal presentada en 2022 contra el funcionario y Rojas por el reconocimiento de una deuda con la empresa Recolectora de Residuos Necochea SA (RELISA) .

La denuncia cuestionó que el municipio reconociera una deuda que originalmente rondaba los 950 millones de pesos y que, actualizada, ascendería a unos 2.700 millones de pesos. Según los denunciantes, RELISA había cobrado por la disposición final de residuos pese a que el servicio no se habría prestado en las condiciones previstas, ya que los desechos eran depositados sin tratamiento en un basural a cielo abierto.

En aquel momento, Susana Laborde , referente de la Asociación Civil El Parque No Se Vende , sostuvo que la Municipalidad había reconocido la obligación “desconociendo que la empresa nunca realizó el trabajo como correspondía”.

El caso también puso bajo cuestionamiento el vínculo previo de Povilaitis con la compañía. Antes de incorporarse al gobierno municipal, había sido contratado como representante legal de RELISA, una situación que sus críticos utilizaron para señalar un eventual conflicto de intereses. Desde sectores políticos de Necochea cuestionaron además el tiempo que insumió la tramitación del expediente y su impacto sobre los intereses acumulados.

Del vecinalismo al armado de Kicillof

El desembarco en el Puerto Quequén también tiene una lectura política. Rojas, que gobierna Necochea desde un espacio vecinalista, manifestó su respaldo al proyecto político de Kicillof y participó del plenario nacional del MDF realizado en Avellaneda.

Arturo Rojas, intendente de Necochea

En el peronismo local, la designación de Povilaitis es interpretada como una señal del vínculo entre el intendente y el gobernador. En ese armado aparecen Andrea Cáceres y Camilo Vidal, dirigentes que dejaron La Cámpora y hoy integran el espacio de Kicillof; ambos mantienen vínculos políticos con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

El acuerdo se produce además después de una elección adversa para Rojas. En las legislativas del 7 de septiembre de 2025, Nueva Necochea quedó en tercer lugar y la lista encabezada por el secretario de Turismo municipal, Matías Sierra, obtuvo el 17,8% de los votos.

Un puerto clave para la provincia

La designación no se limita al tablero político de Necochea. Quequén es una de las principales terminales portuarias bonaerenses y durante 2026 concentró aproximadamente el 16% del movimiento de cargas de la provincia. Su volumen superó en más de 570 mil toneladas al de Dock Sud y triplicó el registrado por Puerto La Plata.

Povilaitis asumirá además con una renovación completa del directorio del Consorcio de Gestión. En ese proceso ya quedó afuera Daniel Arce, CEO de Terminal Quequén, cuya continuidad como representante de la Cámara de Exportadores fue impugnada.

El cambio de autoridades llega mientras el gobierno provincial debe resolver otro expediente de fuerte impacto económico: la situación contractual de Terminal Quequén, cuyo contrato está vencido y permanece prorrogado desde 2023.

La concesión que espera definición

Terminal Quequén concentra alrededor de la mitad de las cargas del puerto y es operada desde 1992 por un conglomerado integrado por Viterra, Cofco, Bunge, Curcija, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea y la Sociedad Rural.

La concesión es estratégica para el esquema portuario bonaerense y ya fue objeto de tensión entre las empresas y la Provincia. Kicillof había planteado incluso la posibilidad de reestatizar la terminal y posteriormente consiguió elevar el canon que abonaban las compañías.

Con Povilaitis al frente del Consorcio, la discusión por la continuidad contractual de la principal terminal de Quequén quedará ahora en manos de un funcionario estrechamente vinculado con el intendente que acaba de acercarse políticamente al gobernador.