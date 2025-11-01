ALIVIO AL BOLSILLO

Zárate no le cobrará impuestos municipales a jubilados y pensionados en 2026 y 2027

Lo decretó el intendente Marcelo Matzkin, de La Libertad Avanza. Incluye tasas de servicios generales, sanitarios y alumbrado público. Los beneficiados.

Por Letra P | Periodismo Político
Marcelo Matzkin, intendente de Zárate

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (La Libertad Avanza), anunció que el municipio no cobrará impuestos municipales a los más de 7 mil jubilados y pensionados hasta fines de 2027, una exención que ya estaba vigente desde 2024 y se prorrogó por dos años más para proteger el poder adquisitivo del sector.

Al firmar el decreto Nº 007/24 que del municipio bonaerense, Matzkin declaró que la decisión de prorrogar el esquema vigente de exenciones de tasas municipales a jubilados y pensionados “no es un favor, es un acto de justicia con nuestros mayores”.

Qué tasas incluye y cuántos se inscribieron en Zárate

El beneficio incluye tasas de servicios generales, alumbrado público y servicios sanitarios, y alcanza a todos los jubilados y pensionados inscriptos en el Registro Municipal administrado por la Secretaría de Economía.

Hasta ahora se registraron 3.000 beneficiarios, aunque el universo potencial supera las 7.000 personas en el distrito.

Matzkin con jubilados
Marcelo Matzkin durante su visita a la Sociedad Vecinal de Villa Carmencita

Cómo acceder al trámite para no pagar tasas

Según informó el municipio, los adultos mayores que aún no se hayan inscripto pueden hacerlo de forma presencial u online en la oficina de Atención al Vecino del municipio. El trámite es gratuito y sencillo.

“Entendemos que los jubilados ya contribuyeron mucho en la ciudad, así que ahora también en 2026 y 2027 no van a pagar nada”, remarcó Matzkin al finalizar una visita a la Sociedad Vecinal de Villa Carmencita, donde se desarrollan talleres y actividades sociales para adultos mayores.

