Valenzuela-Tetaz, con guiños a libertarios y fórmulas mixtas

“En el censo 2010 agregaron 500 mil personas que no existían en La Matanza. El único efecto que tenía era aumentar la partida que le corresponde a ese distrito por el coeficiente de distribución. A fines de este año van a ser $70 mil millones que no van a otros municipios”, acusó Tetaz. Frente a eso, la exigencia que plantearon este lunes a Axel Kicillof es que el mandatario intervenga redefiniendo las partidas a distribuir a los distritos bonaerenses, en función del censo 2022.

Con esa tónica, Tetaz amplía el horizonte hacia otras opciones opositoras que hoy no integran Juntos al proponer “convertir la elección de octubre en un ballotage”. Y ahonda: “Un acuerdo entre toda la oposición, no de incluir a nadie en JxC, no tiene nada que ver, son proyectos políticos diferentes los de (Javier) Milei con JxC, pero sí es cierto que podríamos convertir, con un acuerdo institucional, la elección de octubre en un ballotage, que, en la práctica, no hay en la provincia de Buenos Aires. Que usemos la PASO como primera vuelta y que el que quede como mejor opositor, quede mano a mano contra Kicillof en octubre. Si eso ocurre, se termina el peronismo en la provincia”.

Guiño libertario

Por su parte, Valenzuela consideró que “el punto de vista liberal” tiene que “estar presente en Juntos en lo electoral, después veremos el cómo”. Al rotular a José Luis Espert como “una persona de valor”, el intendente de Tres de Febrero estimó que “es una posibilidad” que el economista que ya se lanzó a la carrera bonaerense “esté dentro de Juntos”.

Frente a la Gobernación en La Plata hicimos un planteo junto al diputado @martintetaz sobre las consecuencias de la adulteración del censo 2010 en La Matanza. Los datos del nuevo censo confirmaron las sospechas y muestran una injusta distribución de la coparticipación municipal. — Diego Valenzuela (@dievalen) February 27, 2023

Asimismo, el jefe comunal marcó que con Milei “hay que dialogar”, ya que el diputado de ultraderecha “abrió puertas que son valiosas”. En línea con Tetaz, al poner el foco en que “en la provincia no hay ballotage, se gana y se pierde por un voto”, Valenzuela enfatizó que “el punto de vista liberal/liberatario debería incluirse en el debate electoral de este año”.

El panorama frentista

Sin confirmar aún cuál será su rol en la próxima elección, a pesar de acentuar su posicionamiento bonaerense, Tetaz envió un tiro por elevación al ya lanzado titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, al señalar que el radicalismo “todavía no tiene un candidato competitivo a la Gobernación”, frente a lo cual, en su espacio, “estamos trabajando para que lo tenga”.

A pesar de ponderar la carta de las fórmulas mixtas, Tetaz evaluó que, hoy, “lo tiene más complicado el PRO que nosotros, porque tiene varios candidatos tanto en la Nación como en la Provincia, que son todos muy buenos y competitivos y ninguno está dispuesto a bajarse. Como radicales, ahí vemos una oportunidad. Nos sirven en bandeja la chance de ganar las PASO si nosotros podemos un candidato bien competitivo”, dijo, pero aclaró: “Mi variable es cuán competitivo llega ese candidato a junio, al momento del cierre de listas, es lo que tenemos que esperar”.

En lo relativo a la interna amarilla, Valenzuela optó por bajar los decibeles de la tensión entre halcones y palomas y ponderó: “Estamos trabajando muy bien en la mesa provincial del PRO, con representación de todos los sectores internos”.

En cuanto a su visión sobre cómo definir la estrategia electoral en aquellos municipios administrados por intendentes PRO (si plantar desafíos internos o no a los intendentes), el hombre de Tres de Febrero no descartó escenarios, pero exhibió inclinaciones: “Siempre la competencia es sana, ordenadora. También donde hay intendentes es raro que alguien sea candidato en contra, por ejemplo, de Guillermo Montenegro en Mar del Plata, que está tan bien. Después, hay una idea que planteó Mauricio Macri, que es la V (dos precandidaturas arriba y una en el llano – la denominada estrategia de la Y), veremos si eso prospera o no”.