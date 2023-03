Tres son multitud: Patricia Bullrich bendecirá a uno de sus candidatos a gobernador

Si bien el evento para la coronación aún no está definido, distintas voces en el armado nacional y provincial coinciden en que el mejor posicionado de los tres es Grindetti, ratificado incluso por personas que desearían que Bullrich se inclinara por uno de los otros dos aspirantes. El lugar de privilegio del alcalde está dado, desde lo político, por su trayectoria dentro del espacio, y su diálogo cotidiano con el expresidente, y desde lo estratégico, por gestionar un distrito potente del conurbano.

El podio continúa con De la Torre, casi por las mismas razones que Grindetti, aunque con el déficit que le provoca estar afiliado a otro partido que no sea el que fundó Macri. Como sea, por el protagonismo que tiene en la Primera sección electoral y los gestos políticos que en más de una ocasión le brindó el expresidente, es que no son pocos los que ven a senador provincial ordenado detrás de lo que decida Bullrich. Cultor del diálogo y negociador nato, en Juntos se especula con que al final del camino el exministro vidalista logre ampliar su influencia en el armado de las listas seccionales.

https://twitter.com/delatorrej/status/1613698309973053441 Con Macri había un rumbo. pic.twitter.com/dSfRcHErsN — Joaquín de la Torre (@delatorrej) January 13, 2023

Quizá el único escenario en el que Grindetti decida abdicar es si un acuerdo de la cúpula del PRO ordena pegar a Cristian Ritondo a la boleta de nacional Bullrich. Fue el propio Macri quien intentó persuadir a su exministra de Seguridad de hacerlo, pero ella se negó durante aquella extensa charla en Cumelén: no porque no lo quiera a Ritondo, de hecho le parece el dirigente más potente en términos políticos y electorales, sino porque hoy el presidente del bloque amarillo en Diputados está atado a la suerte de su jefa política, María Eugenia Vidal. Su espera es larga, y mientras esa definición no llegue, un hombre como Grindetti podría ser la principal apuesta para enfrentar en internas al diputado Diego Santilli.

De todos modos, Bullrich y Ritondo cruzan voceros y equipos técnicos para ver si llegan a un acuerdo antes del cierre de listas. En el ritondismo responden que "son orgánicos" a los mandatos de la exgobernadora, pero aún así está en marcha un operativo para que se vuelvan a cruzar. La primera vez que lo hicieron con intenciones de cerrar una boleta fue en la casa que el diputado Alejandro Finocchiaro tiene en Devoto, asado y vino de por medio.

De aquél encuentro salió una fotografía pública que ambos difundieron en sus redes sociales, y que Letra P adelantó en exclusiva, pero que de definiciones tuvo poco y nada. De ahí sólo se llevaron la promesa de evaluar el escenario político una vez iniciada la campaña: aún hoy Bullrich con un candidato como Ritondo en la provincia se garantiza una pieza fuerte para enfrentar a Larreta, y un aparato amplio de fiscalización y poder de fuego del que hoy carece; mientras que el diputado gana una boleta taquillera a nivel nacional, clave en su ambición de llegar al sillón de Dardo Rocha.