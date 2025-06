Tierra del Fuego: millones sin control en Terra Ignis y el silencio como política de empresa

En Tierra del Fuego , la empresa estatal Terra Ignis fue pensada como una herramienta para impulsar la soberanía energética. Sin embargo, el foco ya no está en sus proyectos sino en su opacidad. Durante 2024 recibió más de U$S2.000.000 en fondos públicos, pero hoy ni la Legislatura ni la síndica que debe controlar su funcionamiento tienen acceso a un solo balance.

“Desde el primer día me negaron el acceso. Presenté pedidos por escrito, incluso cartas documento. Nunca me respondieron”, explicó Carro. Lejos de solucionar el problema, el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, la notificó de su presunta remoción por parte de la asamblea de la empresa. Carro fue contundente: “Esa decisión es inválida. Mi cargo depende de una resolución de la Legislatura, no de una asamblea interna”.