Milei también disipó la tormenta que desató su referente ideológico, Alberto Benegas Lynch , quien propuso romper las relaciones diplomáticas con la Santa Sede una vez que el mandatario libertario se haya instalado en la Casa Rosada. “Lo que diga un integrante o un seguidor no quiere decir que sea la posición de La Libertad Avanza", aclaró Milei durante el último debate presidencial con Sergio Massa (Unión por la Patria), en la previa de la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre.

La posibilidad de que otra mujer colabore desde el Vaticano en la estrategia para la visita papal en 2024 está todavía está en stand by. En el entorno de Milei están evaluando la conveniencia de que Fernanda Silva siga al frente de esa representación diplomática. Se hizo cargo de la Embajada argentina ante la Santa Sede el 23 de mayo de 2020, convirtiéndose en la primera mujer argentina, afrodescendiente y de carrera en asumir esa función. El dato de la fecha no es menor, ya que los servicios diplomáticos suelen ser de cuatro años y Silva no ha completado ese período.

“Silva reúne todos los requisitos. Es diplomática de carrera, tiene experiencia en el Vaticano (NdR.: fue número dos en la representación durante la gestión de Eduardo Valdés) y, sobre todo, conoce a Bergoglio desde Buenos Aires. Ojalá acepte continuar y pueda colaborar en la organización de la visita papal”, dijo a Letra P una persona que asesora en temas religiosos a la mesa chica de Milei.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FArgSantaSede%2Fstatus%2F1723286661784617031&partner=&hide_thread=false Plaza de San Pedro

Miércoles, 8 de noviembre de 2023. La Embajadora @ArgSantaSede María Fernanda Silva saluda al #PapaFrancisco. La acompaña @HernanGNavarro Presidente de @GroomingArg pic.twitter.com/yYFtCyOAn5 — ARG en Santa Sede (@ArgSantaSede) November 11, 2023

Mientras que en Roma las fuentes son más cautas en cuanto a la posibilidad de que Silva continúe en la representación diplomática y aseguran que la embajadora “no recibió ninguna propuesta en ese sentido, pero acatará lo que decida la canciller”; fuentes eclesiales consultadas por Letra P dijeron que “no es descabellada la idea de que el papa envíe algún emisario (local) para pedirle a Mondino que Silva se quede”.

El área de Culto dentro del plan motosierra

Quien ocupa la Secretaría de Culto es otra de las piezas claves para la organización de una visita papal. Ante la salida segura de Guillermo Oliveri de las oficinas del noveno piso del edificio de la Cancillería; entre los equipos técnicos de Milei en materia religiosa no hay un nombre cantado para ocupar ese cargo. Algunas fuentes especulan con el diputado electo Santiago Santurio o con el asesor comunicacional Rodrigo Fernández Madero; pero también hay otras que incluyen al área de Culto dentro del plan motosierra del libertario para el Ministerio de Relaciones Exteriores.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDianaMondino%2Fstatus%2F1726588323173748900&partner=&hide_thread=false Trabajando para achicar el Estado y eliminar impuestos. pic.twitter.com/nGd0ECFplO — Diana Mondino (@DianaMondino) November 20, 2023

En la actualidad, la cartera a cargo de Santiago Cafiero tiene –según lo consigna en su página web- cinco secretarías, siete subsecretarias, una Unidad de Gabinete de Asesores y 69 direcciones dependientes. Puntualmente la Secretaría de Culto está organizada en tres: Dirección del Registro de Cultos, Dirección de Asuntos de Culto y Dirección de Culto Católico. Esa estructura, sin contar embajadas y consultados, está en los planes de Milei para achicar el Estado.