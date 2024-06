Se rompió La Libertad Avanza en la Legislatura porteña: quiénes abandonaron el bloque

Ramiro Marra: "Si tengo que terminar como el Sargento Cabral por defender las ideas de la libertad, lo voy a hacer"

Por su parte, el presidente del bloque libertario respondió en el recinto y aseguró que "estos tres diputados no tuvieron el honor de hablarlo" y buscaron "diferentes motivos para tener la presidencia del bloque". "Me avergüenza y me preocupa porque no se qué les pasa, yo no tengo la culpa de ser amigo del Presidente", agregó.