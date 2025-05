Mauricio Macri calienta más la batalla con Javier Milei: denuncia penal por el video falso

“Lo que vivimos ayer fue una locura, rompió todas las reglas de juego”, dijo durante el tradicional desayuno que el PRO hace antes de cada elección en el Café Tortoni. Y remarcó que se trató de “un intento de fraude digital”.

En este sentido, aseguró que lo ocurrido “fue de loquitos” y no una cuestión de “unos tuiteros” y responsabilizó por el hecho a “los que han tuiteado lo que tuitearon”. “Esto no les va a funcionar, porque hay un montón de gente indecisa que lo que espera es una alternativa al kirchnerismo, que buscan un cambio responsable”, agregó.

“Y no me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso de su gobierno según el presidente Milei, que es Santiago Capito, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial, como el Gordo Dan, Álvarez… Esta excusa de que fueron unos tuiteros no va más”, añadió.