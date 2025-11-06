NORTE GRANDE

Salta: Gustavo Sáenz reclamó por una ley de derribo y radarización tras el hallazgo de una avioneta narco

El gobernador salteño reclamó al Congreso una respuesta urgente luego del operativo antidroga en Rosario de la Frontera.

Por Letra P | Periodismo Político
Salta: Gustavo Sáenz reclamó por una ley de derribo y radarización tras el hallazgo de una avioneta narco
Salta: Gustavo Sáenz reclamó por una ley de derribo y radarización tras el hallazgo de una avioneta narco

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a exigir al Congreso este jueves una ley de derribo y un plan integral de radarización, tras el hallazgo de una avioneta con cocaína en Rosario de la Frontera, donde fueron detenidos dos narcos y se secuestraron 364 kilos de droga.

Notas Relacionadas
Gustavo Sáenz, durísimo con CFK: Su ciclo político se terminó.
SALTA

Sáenz, durísimo con CFK: "Su ciclo político se terminó"

Por  Letra P | Periodismo Político

El mandatario provincial utilizó sus redes sociales para agradecer el trabajo conjunto entre la Policía de Salta, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Fiscalía General. “La lucha contra el narcotráfico no da tregua”, afirmó en un video que publicó en su cuenta personal.

Según se informó oficialmente, la aeronave de matrícula boliviana se estrelló al intentar aterrizar en una pista clandestina. Las fuerzas de seguridad lograron detener a dos personas y localizar la carga de cocaína que había sido enterrada en inmediaciones del accidente.

Ley de derribo y radarización en agenda

Sáenz destacó que la presencia de las fuerzas federales en el norte del país es "un avance”, pero remarcó que resulta insuficiente ante la magnitud del problema. “Tenemos más de 700 kilómetros de frontera. Por eso les pido a los legisladores nacionales que traten la ley de derribo y de radarización de todas las fronteras”, expresó.

Embed

La iniciativa, que ya había sido planteada en anteriores ocasiones por el gobernador norteño, apunta a habilitar protocolos más estrictos para interceptar vuelos ilegales y fortalecer el control aéreo con tecnología de última generación.

Coordinación con el Gobierno

En su declaración, Sáenz reconoció el respaldo del gobierno de Javier Milei y agradeció de manera directa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Defensa, Luis Petri. “Gracias a quienes entendieron que la frontera norte estaba absolutamente descuidada”, manifestó.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 17.44.55

El gobernador salteño remarcó que continuará trabajando de manera articulada con la Nación para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico en la región.

Rosario de la Frontera y las rutas del narcotráfico

La ciudad de Rosario de la Frontera se encuentra en un punto estratégico del sur salteño, y en los últimos años ha sido mencionada como una zona utilizada por bandas para el ingreso aéreo de estupefacientes desde países limítrofes. En este caso, la avioneta provenía de Bolivia.

Salta comparte más de 890 kilómetros de frontera internacional: 534 con Bolivia, 294 con Chile y 66 con Paraguay. La combinación de geografía hostil y escasa tecnología de vigilancia vuelve vulnerable el territorio a los movimientos del narcotráfico.

Un reclamo sostenido

No es la primera vez que el gobernador pone el foco en esta problemática. En septiembre, luego de otro operativo en el norte salteño, Sáenz había manifestado públicamente: “Sin radarización no hay seguridad real en las fronteras”.

Hasta el momento, el Congreso no ha tratado ninguna ley específica de derribo, aunque hay proyectos impulsados por distintos bloques que proponen medidas similares a las del Sistema de Defensa Aeroespacial Integral (SADI), vigente pero limitado en cobertura.

La reiteración de hechos como el ocurrido en Rosario de la Frontera refuerza la preocupación de las autoridades provinciales ante un escenario cada vez más complejo.

Temas
Notas Relacionadas
María Emilia Orozco, la ganadora en la Provincia de Salta
ARGENTINA VOTA

Salta: Orozco le dio el triunfo a LLA y Royón dejó afuera del Senado a Urtubey

La diputada libertaria se impuso con el 41,47% de los votos. Para Diputados, el team libertario también hizo el dos-uno con el frente de Gustavo Sáenz.
La Legislatura de Neuquén tendrá un bloque nuevo para debatir el Presupuesto.
LEGISLATURA

Neuquén: dos bancas del oficialismo arman un nuevo bloque en medio del debate por el Presupuesto 2026

Mónica Guanque y Federico Méndez se abren de Comunidad y siguen sumando desde su propio espacio. El armado de Rolando Figueroa sostiene la mayoría.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York. (Redes).
OLA DEMÓCRATA

El fenómeno Mamdani, el peronismo y el desafío de volver

Por  Marcelo Falak
Wado de Pedro, Mámimo Kirchner, Axel Kicillof, Carlos Bianco y Cuervo Larroque.
TEMPORADA DE ROSCA

Kicillof, Massa y CFK se reparten las sillas de la Corte bonaerense: tres para ellos y otra para negociar

Por  Gabriela Pepe
Intendentes radicales, furiosos con Axel Kicillof
ARCAS FLACAS

Furiosos con Kicillof, intendentes de la UCR advierten que no podrán pagar aguinaldos

Por  Juan Rubinacci
Streaming y elecciones: cuando la política compite por el like y el recorte viral
UN MINUTO DE SU ATENCIÓN

Streaming y elecciones: cuando la política compite por el like y el recorte viral

Por  Nadia Koziner  y Celeste Gómez Wagner