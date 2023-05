"Sáenz está asustado por la voluntad de cambio que tienen los salteños"

-Salta es una provincia que no tiene agua, tiene sicariato, no tiene médicos en los hospitales. Cada 24 horas hay un auto incendiado, alguien con tres balazos en la cabeza. Es una provincia totalmente a la deriva. Hay un gobierno que ha armado dos frentes electorales para meter a todo el mundo adentro por el susto que tiene ante esa voluntad de cambio. Cualquier gobernador que está seguro de su trabajo arma un solo frente y pone un solo candidato. Acá han eliminado las PASO y han hecho un Frankestein jurídico. En Avancemos venimos de espacios distintos, pero logramos congeniar y tener una unidad de criterio. El verdadero rejunte político lo tiene el oficialismo al no haber podido siquiera tener una unidad de armado político.

-Avancemos es un frente variopinto, donde convive desde el peronismo hasta el espacio de Olmedo. ¿Cómo se explica ese armado?

-La dirigencia política en Salta dejó de creer en la política y cree en la plata y en el poder. Sáenz dijo en una entrevista que no puede caminar por la calle porque la gente está muy enojada. Gran parte de los intendentes, senadores y diputados que acompañan a Sáenz dicen en reuniones privadas que su gobierno es el peor de la historia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se queda cada uno en su espacio y es testigo silencioso de lo que está pasando o armamos un espacio político para dar respuesta a los problemas? Nosotros construimos Avancemos con voluntad de diálogo y para generar consensos ante la crisis. En esta etapa que vive la Argentina, para lo que demanda la sociedad, en vez de decir “qué frente variopinto” creo que hay que decir “qué capacidad que tuviste para poder sentar a una mesa a todos esos espacios políticos”. Lo veo a la inversa. Es hacia donde yo creo que va a ir la gran mayoría de las provincias.

-¿Eso explica por qué los armados provinciales se diferencian cada vez más de los nacionales?

-Sí, esa es la razón principal por la cual optamos por armar referencias provinciales. La discusión nacional no interpela los problemas que tienen las provincias. Ayer estuve en el departamento Anta, un lugar bien peronista donde siempre mandaban los varones. Excepto en un municipio, muestras candidatas son mujeres. La candidata a intendenta de Quebrachal es la directora de la Escuela Técnica, el primer candidato concejal es el chofer de la ambulancia del hospital hace 30 años. La candidata de Joaquín V. González es docente rural. Hemos construido un espacio que lleva candidatos de la sociedad, comerciantes, empresarios, comunicadores. Eso nos ha hecho fuertes ¿Cómo el peronismo de las provincias me va a interpelar si diagnostica la economía desde la visión del movimiento obrero organizado cuando el 70% de los salteños no tiene trabajo registrado formal?

-Eligió el agua potable, la salud y la seguridad como ejes de campaña, ¿por qué?

-Con 37 años, siendo el único candidato nacido en democracia, lamentablemente me toca ocuparme del tema del siglo pasado, producto de la mala gestión que ha habido. No hay médicos en la provincia. Hay una empresa, Agua del Norte, que trabaja la distribución del agua potable y tiene una pésima gestión. El 90% de los casos de salmonela durante febrero y marzo se dieron en Salta. Eso se explica por la mala administración de la empresa. En términos de seguridad, en cuatro años de gestión se compró la misma cantidad de móviles policiales que hay que comprar en un año. Las cámaras de videovigilancia no tienen reconocimiento facial ni de patentes. El director de drogas de la provincia no tiene móvil, anda a pata.

-Fue funcionario del Ministerio del Interior y hay muchos dirigentes del FdT que están con Sáenz. ¿Cómo interviene Eduardo de Pedro en esta construcción?

-No interviene para nada, no hay padrinazgos nacionales en este frente.

-¿Dónde está hoy la mejor oferta electoral nacional? ¿Cómo cree que se va a organizar el peronismo?

-Hasta tanto no encuentre una agenda que le hable a la mayoría, el peronismo seguirá sin tener una representatividad clara. Lo que armamos acá es la discusión que se viene. Es dejar de tener un boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires a la mitad de lo que paga el interior, o de decirle a Edenor y a Edesur que no le van a dar aumento de tarifa en la distribución cuando después lo arreglan con condonación de deuda con el tesoro mientras todo el interior sigue sufriendo aumentos. Quiero dar esos esos debates para saber cuál es el espacio que realmente quiere representar eso. El gobierno nacional que ha hecho un montón de inversión, pero lo han hecho solamente con envío de recursos. Necesitamos volver a discutir la agenda de la gente.