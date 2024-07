Rosario: el socialismo se abraza a su think tank para impulsar el debate de temas centrales

Dal Poggetto, titular de Eco Go Consultores , comenzó por señalar que Argentina no crece desde 2012, a partir de cuando se desencadena un “sube y baja” que vuelve a dejar el producto en el mismo nivel. Esto guarda relación con el hecho de que entre ese año y 2022, el empleo privado registrado se haya mantenido estancado, con alguna mejora a lo largo de 2023. Cambio de gobierno mediante, desde noviembre del año pasado hasta finalizado el primer trimestre de 2024, la generación de empleo privado volvió a ser negativa mes a mes.

La informalidad en la Argentina

“Tenemos una economía dual donde hay precios que pagan impuestos en supermercados y shoppings, y precios que no pagan impuestos, como en ferias como La Salada. Hay trabajadores con parte del salario en negro, lo que implica que las empresas no pagan todos los aportes que corresponden. Si queremos formalizar todo hay que tener en cuenta que muchos sectores irían a la quiebra y muchas personas se quedarían sin consumir. Ahora bien, si no intentamos abordar esa situación y empezar a reducir la informalidad, no hay chance de ordenar las cuentas fiscales y la cuestión previsional. Esa es una discusión que no está en la agenda desde los 90, guste más o menos lo hecho en aquel momento”, advirtió Dal Poggetto que, además, contextualizó su análisis en el marco de la recesión y la caída del salario real actuales.