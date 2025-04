Roberto Sukerman: "Monteverde no tiene ninguna sintonía con el peronismo"

En un peronismo fragmentado, Roberto Sukerman se corrió de la estructura partidaria y presentó una lista propia para competir por una banca en la Convención constituyente de Santa Fe . Abogado y docente universitario, asegura que no se puede discutir una nueva Constitución sin un proyecto serio detrás. Cuestionó la decisión del PJ de empoderar a Juan Monteverde y apuntó a una dirigencia que, según él, no escucha a la sociedad.

-Porque el PJ atraviesa una crisis de liderazgo, pero también una crisis de debate. En un año clave, donde debíamos trabajar sobre un proyecto serio para reformar una Constitución que no se modifica hace 63 años, no hubo ni propuesta ni apertura a debatir. Yo no podía sumarme a una lista sin esa discusión previa, no era prudente.

-Es que cuando uno es reformista, es reformista. No se puede estar a favor de la reforma cuando se es gobierno y en contra cuando se es oposición. No debería depender del cálculo político. La gente está cansada de esa rosca. La Constitución tiene artículos que hoy resultan viejísimos: la Legislatura funciona solo de mayo a octubre, el que gana por un voto en Diputados se lleva 28 bancas sobre 50 de manera automática, no hay autonomía municipal garantizada. No podemos desaprovechar la oportunidad de hacer esos cambios. El PJ durante todo 2024 tendría que haber trabajado su proyecto constitucional.

.¿Le ofrecieron integrar alguna lista del PJ?

-Sí, tanto a mí como a Marcelo Lewandowski, pero entendí que no estaban dadas las condiciones para hacerlo con responsabilidad.

Después de la interna

-¿Le sorprendió la elección de Juan Monteverde como cabeza de lista del PJ?

-Sí. Monteverde no tiene ninguna sintonía con el peronismo. Nos pasó en la elección pasada en Rosario, competí con él, habíamos hecho un frente y quisimos disputar la intendencia. La experiencia fue horrible. Después de la interna, nunca se comunicó conmigo ni me hizo participar de la campaña, tampoco se quiso juntar con Lewandowski, que había sido nuestro candidato a gobernador. Después del esfuerzo de generar ese frente y una opción para Rosario, generó una tensión que hizo que no pudiéramos seguir con un proyecto político con ese sector.

-¿Cómo interpreta su inclusión ahora?

-Como parte de lo viejo en el peronismo: con falta de debate, de autocrítica, de apertura. ¿Cómo va a combatir Monteverde los privilegios con todos los privilegiados adentro? Tiene a todos los senadores, a la corporación judicial. Son los que tenían que generar el cambio y no lo generaron.

-¿Qué pasó con Lewandowski? ¿No pudieron confluir?

-Eligió hacer una alianza con Rubén Giustiniani, una opción forzada. Yo preferí armar algo distinto, con un perfil técnico, sin acuerdos a medida de conveniencias electorales.

Un buen ejemplo

-Desde ese lugar, ¿qué puntos centrales propone para la reforma constitucional?

-Uno clave es la autonomía municipal. La Ley de Necesidad de la Reforma hoy limita el debate de la autonomía municipal. El artículo 123 de la Constitución Nacional establece autonomía plena, y Santa Fe tiene que estar a la altura. No podemos seguir con intendentes que tienen que pedir permiso para todo. Está claro que es un tema que le interesa a las ciudades más grandes; las más chicas tienen más temor, pero creo que en parte es por desconocimiento. Córdoba es un buen ejemplo de cómo funciona bien. Es hora de dar ese debate.