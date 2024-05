Ritondo plancha el traje: el PRO bonaerense puso fecha para elegir conducción

La única voz bullrichista de la tarde fue la de la exlegisladora bonaerense Felicitas Beccar Varela, quien señaló que la asamblea estaba mal convocada y que no debía realizarse porque no cumplía con la normativa. Además, la dirigente pidió que no se consideraran las renuncias y que se llamara a una especie de consulta popular. Como la cuestión no estaba en la orden del día, no fue considerada.