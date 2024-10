Ricardo Quintela, un cacique de la vieja escuela

Habían pasado pocos días desde la asunción de Javier Milei cuando Ricardo Quintela anunció que comenzaría a emitir una cuasimoneda para pagar salarios en La Rioja . La provincia no tenía necesidades financieras acuciantes, pero el riojano sostiene que usó la medida para marcar un posicionamiento político. En la primavera mileísta, decidió plantarse como opositor duro al libertario. Fue una provocación .

Un look tradicional para la renovación

Por edad y estilo, está claro que el riojano no le ofrece al partido renovación de imagen. Ostenta la apariencia de un caudillo tradicional del interior, que gusta de señalar que "los porteños no producen ni un tornillo" y la Ciudad de Buenos Aires "no es una provincia". El riojano es, tal vez, más parecido al peronismo territorial que la expresión ambacéntrica que dominó al PJ en los últimos años. Y ostenta la invaluable carta del triunfo de los pocos que supieron cuidar sus distritos.