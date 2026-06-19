El gobierno de Pullaro trata de eludir la interna Milei-Villarruel: "Es una fiesta patria, no de la política"

La interna del gobierno de Javier Milei se metió de lleno en la previa al acto por el Día de la Bandera en Rosario . El aviso de la vicepresidenta Victoria Villarruel , que confirmó su asistencia a la ceremonia pese a la oposición de la Casa Rosada , puso el protocolo en tensión.

Mientras tanto, las autoridades locales le esquivan a la polémica. “Es la fiesta de la ciudad, no de la política”, aseguran.

El regreso de Milei a la ciudad para el 20 de junio, después de su ausencia en 2025, suma polémicas a medida que se acerca el momento del acto.

Envuelto en una crisis política a partir de las investigaciones contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el oficialismo sumó más ruido para la ceremonia oficial luego de que la vicepresidenta, sin ser invitada por el protocolo de la Casa Rosada, anunció en las redes sociales que estará en Rosario.

Rápido de reflejos, el gobierno de Santa Fe confirmó que institucionalmente cursó todas las invitaciones a las autoridades como lo marca el tenor del acto.

DÍA DE LA BANDERA La Casa Rosada quería dejar a Villarruel fuera del acto, pero después de que la vice confirmara su presencia en Rosario se activó un operativo para evitar cualquier acercamiento con Milei https://t.co/NWwWinC26p @PConurbano pic.twitter.com/3PvrYBsauK

“Después, depende de ellos”, respondieron sobre la ubicación de la vice. Desde Capital Federal surgieron versiones de que podría estar ubicada entre los funcionarios provinciales y no junto al gabinete nacional.

De ubicaciones y señales

“A nosotros nos interesa que esté todo el mundo y sea una fiesta. La fecha no es de un gobierno, sino de la patria”, repitieron las fuentes consultadas en la Casa Gris.

Las sucesivas reuniones entre el gobierno provincial, el municipal y la Nación fueron ordenando el acto oficial, que comenzará a las 10 y tendrá, de no mediar sorpresas, los discursos del intendente Pablo Javkin, del gobernador Maximiliano Pullaro y del propio Milei.

ARGENTINA-MILEI_VICEPRESIDENTA_91244.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel.

Antes, intendente y gobernador recibirán como es usual al Presidente, que viajará con una nutrida comitiva para dar una señal de apoyo a Adorni.

¿Qué generó en las autoridades locales el contrapunto nacional por la presencia de Villarruel? “Si no hicieran -en el gobierno nacional- una cuestión dramática de eso, sería menos problemático y su presencia pasaría algo más desapercibida”, analizan cerca de Pullaro.

“No podemos joder con la institucionalidad por una interna. Si una autoridad con representación institucional quiere venir, tiene que poder hacerlo”, agrega otra voz.

Más allá de eso, las autoridades locales creen que la sangre de la interna libertaria no llegará al río y que el acto se desarrollará con normalidad. “Va a estar en el palco sin conflicto”, anticipan sobre Villarruel. Allí, una lectura: dejar afuera a la vice le daría más centralidad, un título en sí mismo.

Las dos alas del acto

Si bien aún resta la última confirmación, ya que este viernes se lleva adelante la última reunión entre las partes, fuentes de la organización confiaron a Letra P que el formato del acto tendrá dos tribunas: en una, las máximas autoridades de los tres niveles del Estado junto al resto del gabinete nacional, que tendrá prácticamente a la totalidad de sus integrantes.

En el otro sector se ubicaría Villarruel junto a los funcionarios provinciales y municipales. “Nosotros enviamos invitaciones a todos los diputados nacionales de Santa Fe, por ejemplo. Tienen que estar todos”, añaden en el gobierno provincial.

Además, la foto política prevista por el gobierno nacional incluirá al asesor presidencial Santiago Caputo y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Una incógnita es qué rol tomará la jefe del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, también confirmada, pero que ante cada posibilidad que tiene se despega de la figura de Adorni.

Villarruel 20 de junio Rosario.png

Por si fuera poco, en las últimas horas habló sobre la disputa entre Milei y Villarruel la madre de la vicepresidenta, Diana De Stefani.

"Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola, porque ella lo aconsejaba muy bien", dijo en Radio 2.

Consultada sobre mayores precisiones sobre la presencia de su hija en Rosario, reveló que restringe la comunicación “porque hay mucho espionaje”. “No hay que adelantarse hasta último momento”, señaló.

El celoso operativo de seguridad y la marcha de la oposición

Mientras tanto, la Casa Militar afina el operativo como ante cada llegada del Presidente a un acto oficial. Habrá tres anillos de seguridad, fuerzas federales y cerca de 350 efectivos provinciales custodiando el acto.

Los cortes de calles comenzarán de manera progresiva desde la madrugada y hasta pasado el mediodía, cuando se inicien los festejos populares que se coronarán con un recital de Abel Pintos.

Otro punto de interés estará puesto en la movilización que arma parte de la oposición, con sindicatos, organizaciones sociales y sectores del peronismo. La cita quedó fijada para las 9 en la Plaza Pringles, en el centro rosarino. Desde allí marcharán para realizar un acto paralelo a escasos metros del Monumento Nacional a la Bandera.